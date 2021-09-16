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Tuvaletini yapmak isterken uçurumdan düştü

Tuvaletini yapmak isterken uçurumdan düştü

Manisa'nın Salihli ilçesinde tuvalet ihtiyacını gidermek için gittiği yolda dengesini kaybeden şahıs, 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Olay Salihli'nin Çelikli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dayısı H.A. (61) ile birlikte yol kenarında bulunan Çeşme önünde alkol alan İ.B. (38), tuvalet ihtiyacını gidermek için yürüdüğü yolda dengesini kaybedip, 30 metrelik uçuruma yuvarlanarak dere yatağına düştü. Dayısının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Salihli Amirliği ve jandarma ekipleri, uçuruma yuvarlanan İ.B.’yi düştüğü dere yatağından çıkardı. İ.B. olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İ.B.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

 

İHA

Etiketler manisa salihli uçurum tuvalet
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