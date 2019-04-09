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  4. 09 Nisan 2019 17:45

Tuvalette doğurduğu bebeği boşluğa attı

Çorum'da bir kadın, tuvalette doğurduğu bebeği apartman boşluğuna atarak ölümüne neden oldu.

Tuvalette doğurduğu bebeği boşluğa attı
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Çorum'da, evinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği apartman boşluğuna atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen 20 yaşındaki sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık M.M.B'nin (20)  yanı sıra annesi ile avukatı hazır bulundu. Mahkeme heyeti başkanı, olay tarihinde 18 yaşında olan sanığa  Cumhuriyet Savcısının mütalaasından önce son savunması için söz verdi. Sanık genç kız, olaydan pişmanlık duyduğunu, üzgün olduğunu söyledi.

Daha sonra mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın toplanan  deliller, sanık ve tanık beyanları ile adli tıp raporları dikkate alınarak,  "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme"  suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle cezalandırılması ve tutukluluk  halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa sundu.

Sanık avukatının mütalaaya karşı savunma için süre istemesinin  ardından mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

OLAY

Çorum'da 5 Kasım 2017'de, bir apartmanda ailesiyle yaşayan M.M.B,  rahatsızlanması üzerine hastaneye götürülmüş, doğum yaptığının belirlenmesi  üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Genç kızın polise, "evinin banyosunda tek başına doğum yaptıktan sonra  bebeği banyo penceresinden apartman boşluğuna attığını" söylemesi üzerine  apartman boşluğunda poşete sarılı halde yaklaşık iki kilogram ağırlığında yeni  doğmuş kız bebek cesedi bulunmuştu.

Ayrıca annenin hamileliğinin 8. ayında iken doğum yaptığı tespit  edilmişti. M.M.B, hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece  tutuklanmıştı.

DHA

tuvalet , bebek , apartman , çorum
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