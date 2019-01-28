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  4. 28 Ocak 2019 18:01

Tuzla tersaneler bölgesinde gemi yangını: 2 ölü, 11 yaralı

İstanbul Valiliği, Tuzla tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini 1'i ağır olmak üzere 11 işçinin yaralandığını duyurdu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da yangına ilişkin soruşturma başlattı.

Tuzla tersaneler bölgesinde gemi yangını: 2 ölü, 11 yaralı
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İstanbul'da Tuzla tersaneler bölgesindeki Hong Kong bandıralı bir akaryakıt gemisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 11 işçinin yaralandığını bildirdi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bu arada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da yangınla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yangına ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.


DHA

tuzla , gemi yangını , tersane
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