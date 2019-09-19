Tuzla'daki büyük fabrika yangınını o örgüt üstlendi

Tuzla'daki İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren poliüretan kimyasalları üretimi yapan fabrikada meydana gelen yangını Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) örgütünün üstlendiği iddia edildi.

PKK'ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı'nda yayımlanan haberde HBDH'nin imzasıyla yapılan açıklamaya yer verildi.

Açıklamada "18 Eylül günü İstanbul Tuzla’da bulunan bu fabrikaya milislerimiz tarafından bir eylem gerçekleştirilmiştir" ifadesi dikkat çekti.

Söz konusu örgüt 2016'da TKP/ML, PKK, THKP-C/MLSPB, MKP, TKEP-LENİNİST, TİKB, DKP, Devrimci Karargah, MLKP ve Proleter Devrimciler Koordinasyonu dahil 10 örgüt tarafından kurulmuştu.

Örgüt açıklamasında "Ema Kimya Sanayi ve Ticaret şirketine bağlı bir fabrika hedef alındı, söz konusu şirket kimyasal ürünler, askeri kamuflajlar ve daha birçok alanda üretim yapıyor, faşist hükümet ve orduya büyük destek sunuyordu" ifadesini kullandı.

Halkın ve emekçilerin emeği ile faşist iktidarın savaş ekonomine destek olduğunu” belirtilen açıklamanın devamında, “Bilinmelidir ki faşizm ile beraber hareket eden her kişi ve kurum halkımıza düşmanlık yapıyor ve biz bunun hesabını soracağız” denildi.

Söz kosunu örgüt son aylarda çok sayıda eylemi üstlendi.

En son 15 Eylül’de Bursa’da yüzlerce aracın bulunduğu Yed-i Emin deposunda çıkan yangını üstlenen HBDH, depodaki araçların bir çoğunun istihbarat ve diğer devlet kurumlarına tesis edildiğine dikkat çekmişti.

Milisler, Hatay'da 9 Eylül'de bir yük gemisine yönelik sabotajı, 6 Eylül’de İstanbul Pendik’te polyester fabrikası ile Sultanbeyli’de bir yatak fabrikasındaki yangınları ve 1 Eylül’de Muğla’nın Marmaris ilçesinde lüks bir yatın yakılmasını da üstlenmişti.

HBDH kimlerden oluşuyor?

Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH), Türkiye'de yasa dışı faaliyet yürüten bazı komünist ve Marksist-Leninist silahlı örgütlerin ortak eylemlilik yaratmak amacıyla birleşerek 12 Mart 2016'da kurulmuştu.

HBDH kurulmadan önce, Aralık 2015'te, PKK/KCK yürütme komitesi üyesi Cemil Bayık, Türkiye'nin içinden ve dışından gelen çeşitli örgütlerle birlikte ileri bir zamanda ortak platformun kuruluşunu ilan etmeyi öngördüklerini bildirmişti.

12 Mart 2016 tarihli kuruluşunda emperyalizm, kapitalizm, şovenizm, faşizm ve ırkçılığa karşı mücadele edileceği belirtileceği ilan metni PKK/KCK yürütme komitesi üyesi Duran Kalkan tarafından okundu.

ABD'li firmadan açıklama

2005'te kurulan Ema Kimya Sanayi 2012'de ABD'li firma Huntsman'a satılmıştı.

Olayın ardından Huntsman tarafından yapılan açıklamada fabrikanın yeterli sigorta kapmasında olduğunu duyurdu.