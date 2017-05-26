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  4. 26 Mayıs 2017 17:26

Twitter'da ''KirliReferandum'' yazan genç kız ifadeye çağrıldı

Bayburt'ta bir genç kız sosyal medyada yaptığı "kirlireferandum" paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı.

Twitter'da ''KirliReferandum'' yazan genç kız ifadeye çağrıldı
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MHP Genel Başkan adayı ve Gaziantep Milletvekili Özdağ, ""Başkanlık seçiminde Türkiye'nin tekrar parlamenter demokrasiye dönmesini sağlayacak bir çoğunluğu oluşturmak gerek. O nedenle kirli referandumun verdiği rakama takılmayalım" demişti.

Özdağ'ın bu açıklamasının ardından "kirli referandum" yakıştırması çok tartışılmış hatta sosyal medyada da hazırlanan "hastag"ler ile birçok kullanıcı Özdağ'a destek vermişti.

Ancak bugün Bayburt'ta bir kız Twitter kullanıcısı kendi hesabından "#kirlireferandum" paylaşımı yaptığı için ifadesi alınmak üzere karakola çağrıldı.

Bu olayı kendi Twitter hesabından paylaşan Prof. Dr. Ümit Özdağ, "Bayburt'ta twittera KirliReferandum yazan bir genç kızı polis halkın iradesine saygısızliktan ifadeye çagirdı.Polis YSK başkanını çağir." paylaşımıyla polise tepki gösterdi.

İşte o paylaşım:

kirli referandum paylaşımı