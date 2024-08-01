  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Üç çocuk annesi kadın dövülerek öldürüldü

Üç çocuk annesi kadın dövülerek öldürüldü

Üç çocuk annesi kadın dövülerek öldürüldü
Güncelleme:

Denizli’de üç çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu. Vücudunda darp izleri bulunan kadının eşi şüpheli olarak aranırken 3 kişi gözaltına alındı.

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi Hanımlar Sokak'taki tek katlı müstakil evden bağırışıma sesleri duyan vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri evin salonunda hareketsiz yatan ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi tespit ettiği M.E.'nin (34) öldüğünü belirledi.

Üç çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Daha sonra jandarma ekipleri evde dedektör köpeğinin yardımıyla arama yaptı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerinden araçla ayrıldığını belirlediği 3 şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Öte yandan sağlık ekiplerine olaydan kısa süre önce ihbarda bulunduğu belirtilen ve evde bulunamayan M.E.'nin eşi M.A.E.'nin (36) de şüpheli olarak arandığı belirtildi.

M.A.E.'nin kentte karıştığı bir yaralamalı trafik kazasının ardından girdiği cezaevinden 10 gün önce tahliye edildiği öğrenildi.

AA

Etiketler darp dayak dövülerek öldürüldü 3 çocuk annesi kadın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Beren Saat geri dönüyor; yeni projesi belli oldu Beren Saat geri dönüyor; yeni projesi belli oldu Tüm dünya havalı tabanca sporcumuz Yusuf Dikeç'i konuşuyor Tüm dünya havalı tabanca sporcumuz Yusuf Dikeç'i konuşuyor Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye Doha'da defnedilecek Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye Doha'da defnedilecek Abdüllatif Şener’in oğlu, rehin aldığı anneannesini öldürdü Abdüllatif Şener’in oğlu, rehin aldığı anneannesini öldürdü HalkTV'nin tepki çeken KJ'sine inceleme HalkTV'nin tepki çeken KJ'sine inceleme Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin'in son hali gündem oldu Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin'in son hali gündem oldu Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem Beşiktaş'tan Brad Friedel açıklaması Beşiktaş'tan Brad Friedel açıklaması Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu Fed faiz kararını açıkladı Fed faiz kararını açıkladı
Ece Üner'in yeni adresi belli oldu Ece Üner'in yeni adresi belli oldu Stacbuck'a taşlı, sopalı İsrail'i protestosu saldırısı Stacbuck'a taşlı, sopalı İsrail'i protestosu saldırısı BOTAŞ duyurdu: Doğal gaza dev zam BOTAŞ duyurdu: Doğal gaza dev zam Apar topar evlenmişlerdi; Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk çifti bebek bekliyor Apar topar evlenmişlerdi; Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk çifti bebek bekliyor