  4. Üç gün önce kaybolan çocuk evinden kilometrelerce uzakta bulundu!

Üç gün önce kaybolan çocuk evinden kilometrelerce uzakta bulundu!

Güncelleme:

Antalya'nın Aksu ilçesinde serada çalışırken annesine lavaboya gideceğini söyleyerek ortadan kaybolan 11 yaşındaki çocuk, 3 gün sonra Adana'da bulundu.

Aksu ilçesine bağlı Murtuna Mahallesi'nde yaşayan 5. sınıf öğrencisi A.B. (11), 26 Ocak Pazartesi günü ailesiyle birlikte serada çalıştığı sırada annesine lavaboya gideceğini söyleyerek eve gitti. Montunu aldıktan sonra evden ayrılan çocuktan bir daha haber alınamadı. Aile polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerinin yanı sıra AFAD, Kırmızı Kasklılar Arama Kurtarma Derneği ve vatandaşlar, küçük çocuğun bulunması için bölgede arama çalışma başlattı. Küçük çocuğun evden ayrıldıktan sonra gidiş istikametinde bulunan arazi ve ormanlık alanda ekipler arama çalışması yaptı.

Adana'da kameralara yakalandı

Ekipler, bölgedeki su kuyuları ve ağaçlık alanlarda kayıp çocuğa ait bir iz aradı. Ekiplerin arama çalışması devam ederken, aileyi umutlandıran haber emniyetten geldi. Adana Otogarı'nda kameralara yakalanan küçük çocuk, polis ekipleri tarafından Adana'nın Ceyhan ilçesinde yemek yerken bulundu. A.B., ailesine teslim edilmek üzere Adana İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Baba U.B., oğlunun Antalya Otogarı'ndan Adana'ya giden bir otobüse bindiğinin belirlendiğini belirterek, dün akşam kendilerine Adana Otogarı'nda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) entegre edilen Yüz Tanıma Sistemi kameraları tarafından tespit edildiği bilgisinin verildiğini söyledi.

İHA

