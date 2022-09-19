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Üç kadın daha katledildi

Üç kadın daha katledildi

Türkiye yine peş peşe işlenen kadın cinayetleri ile sarsıldı. Sadece 24 saatte tam 3 kadın birden katledildi.

İstanbul Beylikdüzü’nde F.B. adlı erkek, evli olduğu Vildan B.’nu ve kardeşi Fatma K.’u öldürdü.

Boduroğlu, cinayetten kısa süre sonra yakalandı. İki kardeşin cenazeleri ise Çatalca’da toprağa verildi.

 Kırşehir'de 20 yaşındaki H.T., boşanma aşamasında olduğu 30 yaşındaki M.T. tarafından katledildi. Katil zanlısı polisten kaçarken yakalanacağını anlayınca intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan katil M.T.’ın tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Kocaeli’de L.Ü. adlı erkek evli olduğu E. Ü.’yü darp etti. Hastanede tedavi altına alınan 33 yaşındaki kadın “Parmağım kopuk, burnum kırık, dişim kırık. İşkence yaptı. Kapıları kilitledi” dedi. Olay, Gültepe Mahallesi Hür Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Bir süredir ayrı evlerde yaşayan E. Ü. ve L.Ü. konuşmak için bir araya geldi. Aralarında çıkan tartışma sonucu erkek, kadına saldırdı. Çığlıkları duyan apartman sakinleri ekiplere ihbarda bulundu. Saldırgan gözaltına alınırken tedavisi devam eden kadın, “En ağır cezayı almasını istiyorum” diye konuştu.

 

Etiketler cinayet kadın cinayeti kadın
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