Üç yaşındaki bebek öldü, anne tutuklandı: Vücudunda darp izleri tespit edildi

Ankara'da annesinin yataktan düştüğünü iddia ederek yardım istediği 3 yaşındaki bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, vücudunda darp izlerine rastlanan minik bebeğin annesi S. tutuklandı.

Ankara'ın Ayaş ilçesinde annesi N.S.’nin yataktan düştüğünü iddia ederek yardım istediği Elif S. (3), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Elif S.'nin vücudunda darp izlerine rastlanırken, N.S. tutuklandı.

İlçenin Hacırecep Mahallesi'nde oturan N.S., 19 Kasım saat 08.30 sıralarında, "Kızım ölüyor" diyerek, komşularından yardım isterken, uzman çavuş olan eşine de haber verdi. N.S., kızının yataktan düşerek yaralandığını ileri sürdü. Eve gelen baba Ö.S., kızını kucağına alarak yakındaki Ayaş Şehit Mehmet Çiftçi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tetkiklerde Elif S.'nin vücudunda darp izleri ve kaburgalarında kırık tespit edildi. Elif, ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. Elif S., 2 gün sonra doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Elif S.'nin cenazesi, Polatlı'da toprağa verildi.

Elif S.'nin ölümüyle ilgili hazırlanan ön otopsi raporu doğrultusunda anne N.S. gözaltına alındı. N.S. ilk ifadesinde, "Evde oynarken yataktan düştü. Sonra bilinç kaybı oldu" dedi. Kızına şiddet uyguladığı ve yüksekten attığı ileri sürülen N.S., sevk edildiği nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

DHA