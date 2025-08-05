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Üç yaşındaki kızına tekme atıp, merdivenden düşürmüştü.. Savunması da istenen ceza da tepki çekti

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İstanbul Eyüpsultan'da 3 yaşındaki kızına tekme atıp merdivenlerden aşağı düşüren baba hakkında düzenlenen iddianamede baba için 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Eyüpsultan'da 3 yaşındaki kızı M.T.'ye apartmanın önünde bulunan merdivenlerde tekme attığı ve merdivenlerden aşağı düşürerek hastanelik olmasına neden olduğu iddia edilen baba T.T. hakkında 2 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Eyüpsultan'da 3 Haziran 2025'de 3 yaşındaki kızı M.T.'ye apartmanın önünde bulunan merdivenlerde tekme atıp merdivenlerden aşağı düşürerek hastanelik olmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli baba T.T.'ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 3 yaşındaki M.T. ‘mağdur', anne A.T. ‘müşteki' ve baba T.T. ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

İstanbul Eyüpsultan'da 3 yaşındaki kızına tekme atıp merdivenlerden aşağı düşüren baba hakkında düzenlenen iddianamede baba için 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

Aynı olaya ilişkin ALO 183 hattı, CİMER ve sosyal medya hesapları üzerinden de ihbarlar yapılmış
Hazırlanan iddianamede, olaydan 2 hafta sonra 18 Haziran'da şüpheli T.T. hakkında, kızı M.T.'ye şiddet uyguladığı ve tekme vurup merdivenden aşağı yuvarladığı, bu durumun da kamera kayıtlarında göründüğü yönünde ihbar yapıldığı, bunun üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı anlatıldı. İddianamede, aynı olaya ilişkin ALO 183 hattı, CİMER ve sosyal medya hesapları üzerinden de vatandaşlar tarafından ihbarlarda bulunulduğunun görüldüğü kaydedildi.

Birden fazla suçtan kaydı bulunduğu gerekçesiyle suç işlemeye yatkınlığının olduğu değerlendirildi
Mağdur M.T.'nin yaşı sebebiyle ifadesine başvurulmadığının belirtildiği iddianamede, şüpheli T.T.'nin birden fazla suçtan adli sicil kaydının olduğu, böylece suç işleme konusunda yatkınlığının bulunduğunun değerlendirildiği aktarıldı. Ayrıca, yapılan ihbarın olayın üzerinden zaman geçtikten sonra yapılması nedeni ile mağdurun vücudunda darp cebir izinin bulunmadığının görüldüğü de aktarıldı.

İstanbul Eyüpsultan'da 3 yaşındaki kızına tekme atıp merdivenlerden aşağı düşüren baba hakkında düzenlenen iddianamede baba için 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

‘'Ayağımla kablolardan uzaklaştırmak istedim, amacım çocuğu korumaktı''

Şüpheli T.T.'nin ifadesine de yer verilen iddianamede, olay günü annesi ve kızı ile birlikte asansörün önüne geldiklerini, kızının daire zillerine basmaya başladığını, basmaması konusunda kızını uyardığını, dairenin zillerinin tadilatta olup kabloların dışarıda ve bantlı olması nedeni ile korktuğunu, kablolardan uzaklaştırdığını, kızının tekrardan kabloların yanına gitmesi üzerine kızını uyarıp ayağı ile uzaklaştırmak isterken kızının merdivenlerden birkaç basamak aşağıya düştüğünü, kızını darp etmediğini, pişman olduğunu ve amacının çocuğunu korumak olduğunu söylediği kaydedildi. İddianamede, anne A.T.'nin de ifadesinde şüpheli ile benzer beyanlarda bulunduğu ancak olay anını gösterir kamera kayıtları bizzat izlendiğinde şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği ve T.T.'nin 3 yaşındaki kızına ayağı ile tekme atıp merdivenden aşağı düşerek yaralanmasına sebebiyet verdiği aktarıldı.

2 yıl 3 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli T.T.'nin ‘beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan altsoya karşı basit yaralama' suçundan 1 yıl 1 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

İHA

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Etiketler eyüpsultan baba kız çocuğu kız tekme
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