Üç yıllık evli 2 çocuk annesi 19 yaşındaki gencecik bir kadın eşi olacak cani tarafından katledildi

Güncelleme:

Başkent Ankara'dan korkunç bir haber geldi... Henüz 19 yaşında olmasına rağmen 3 çocuk annesi olan gencecik kadın 16 yaşındayken nikah masasına oturduğu eli kanlı cani eşi tarafından öldürüldü...

Olay, 3 yıllık evli olan 2 çocuk sahibi çiftin oturduğu Ankara'nın Altındağ ilçesindeki evde meydana geldi.

Y.Ö., bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi S.Ö. ile tartıştı. Y.Ö., S.Ö.'i bıçaklayarak kaçtı.

Komşuların ihbarıyla olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.Ö.'in hayatını kaybettiği belirlendi. Y.Ö., gözaltına alındı.

S.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

S.Ö.'in annesi N.K. şüphelinin en ağır cezayı almasını istediklerini ve torunlarının velayetini almak için mücadele edeceklerini söyledi. (DHA)

