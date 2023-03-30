''Üçlü ilişki'' dehşetinde istenen cezalar belli oldu

Antalya'da geçen yıl ocak ayında üçlü cinsel ilişki yaşadıkları Kadir D.'yi (39), 54 bıçak darbesiyle öldürüp cinsel organını kesmekle suçlanan Elvan K.'nin (49) ömür boyu, kendisine yardım ettiği iddia edilen sevgilisinin ise 15 yıla kadar hapsi istendi.

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde geçen yıl 28 Ocak'ta Elvan K. ve 3 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi Alman Nadja Angela G., ortak arkadaşları Kadir D.'yi eve davet etti. Akşam üzeri eve gelen Kadir D. ile K. ve sevgilisi birlikte içki içti. Ardından 3 kişi, ilişkiye girdi. İlişki sırasında Elvan K., birlikte yaşadığı Nadja Angela G.'ye sert ve agresif davrandığı iddiasıyla Kadir D. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada Elvan K., önce Kadir D.'yi göğsünden bıçakladı, ardından cinsel organını kesti. Nadja Angela G.'yi evden gönderen Elvan K., Kadir D.'nin cesedini hemen evin yakınında bulunan parka gömmek isterken jandarma tarafından yakalandı. Telefonla eve çağrılan G. ile K. gözaltına alındı. Elvan K., 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Başta adli kontrol şartıyla bırakılan, 2 gün sonra 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan tutuklanan Nadja Angela G. ise geçen yıl kasım ayında görülen duruşmada adli kontrolle yeniden serbest kaldı.

34'Ü ÖLDÜRÜCÜ, 54 BIÇAK DARBESİ

Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, olayın üçlü cinsel ilişki sırasında bir tartışmadan çıktığı anlatılarak, Elvan K.'nin Kadir D.'yi 34'ü öldürücü, 54 bıçak darbesiyle öldürdüğü, penisini kestiği belirtildi. İddianamede, şüpheli Kadir D.'nin cep telefonunda yapılan incelemede, aynı kişilerin daha önce yaşadıkları üçlü cinsel ilişkiye dair video kaydı bulunduğu belirtildi. İddianamede, Elvan K.'nin 'canavarca hisle kasten öldürme', Nadja Angela G.'nin de 'kasten öldürmeye iştirak' suçundan cezalandırılması talep edildi.

SAVCI ESAS HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLADI

Cinayete ilişkin davanın 3'üncü duruşması Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Elvan K. ve tutuksuz yargılanan Nadja Angela G. ile sanık avukatları, Kadir D.'nin yakınları ve avukatı katıldı. Davayla ilgili esas hakkındaki görüşünü sunan savcı, sanık Elvan K.'nin telefonunda yapılan incelemede 21 Temmuz 2021 tarihine ait 2 erkek ve bir kadının olduğu cinsel ilişki videosunda Nadja'nın yüzünün görüldüğü, erkeklerin görülmediği, ses kaydı incelemesinde ise görüntüdekilerin sanık Elvan K. ile ölen Kadir D. olduğunun değerlendirildiği belirtildi. Savcı esas hakkındaki görüşünde, sanık Elvan K.'nin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ve buna itibar edilemeyeceğini, sanığın Kadir D.'e yönelik 'kasten öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğunu, sanık Nadja Angela G.'nin ise suçun işlenmesinden önce ve işlenmesi sırasında yardım ettiğini belirtti. Savcı, Elvan K.'nin ömür boyu hapis, Nadja Angela G.'nin ise 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

'CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRME'

Duruşmada savcının esas hakkındaki görüşünün ardından konuşan şikayetçilerin avukatı Oğuz Dilek, savcının görüşüne kısmen katılmadıklarını belirterek, "Her iki sanığın beyanları farklıdır. Suç tarihinde maktul ısrarla eve çağrılmıştır. Otopsi raporuna göre, Kadir D.'nin vücudundaki darbe sayısı ve yaralanmaların yerleri, olay sırasında evde 2 bıçak bulunması ve her 2 bıçakta da parmak izlerinin olması, eylemin birlikte gerçekleştirildiğini göstermektedir. Sanık Nadja Angela G. tarafından verilen 'görmedim, duymadım' şeklindeki beyanlar hayatın olağan akışına aykırıdır. Seslerin duyulmaması mümkün değildir. Kadir D.'nin cesedi salona taşınmıştır. Branda hazırlanmış, mezar kazılmıştır. Kin ve nefretin sınırları aşılmış, maktulün cinsel organı kesilmiş, şarap içilerek kutlama yapılmıştır. Her iki sanığın da 'canavarca hisle öldürme' suçundan cezalandırılmalarını talep ediyoruz" dedi.

Sanık avukatlarının esas hakkındaki görüşe karşı savunma yapmak için süre istemesi sonrası duruşma ertelendi.

DHA