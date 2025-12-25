Ücretsiz dağıtılan çikolata 20 öğrenciyi hastanelik etti

  1. Anasayfa
Kütahya'da bir okulun bahçesinde ücretsiz dağıtılan çikolataları yiyen 20 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Bakkal işletmecisi ise gözaltına alındı.

Kentteki bir bakkal işletmecisi, Şehit Uzman Çavuş Hasan Kahraman Ortaokulu'nun bahçesinde, öğrencilere ücretsiz olarak çikolata dağıttı. Bu çikolataları yediği belirtilen 20 öğrenci, kısa bir süre sonra rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan öğrenciler, tedavi altına alındı.

Polis, şikayet sonrası inceleme başlattı.

BAKKAL GÖZALTINDA

Kütahya'da 20 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı okulda çikolataları ücretsiz dağıttığı belirlenen bakkal M.A.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen M.A.Ç. ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Öte yandan tarihi geçmiş olduğu öne sürülen çikolatalar, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kütahya Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alındı. 

