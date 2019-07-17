Uçurumda bulunan cesedin kayıp gence ait olduğu ortaya çıktı

Antalya'da Güver Uçurumu'nda bulunan erkek cesedinin, 45 gün önce aynı bölgede kaybolan üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız'a (20) ait olduğu anlaşıldı. Baba İhsan Yıldız, cesedin üzerinden oğlunun kimliğinin çıktığını belirterek, "Oğlumun cenazesini sonunda buldum. Kesin ölüm nedeni otopside anlaşılacak" dedi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu'nda yürüyüşe çıkan Anadolu Kanyoning Kulübü üyesi bir grup gezgin, geçen pazartesi günü uçurumun tabanında insan iskeletine benzeyen kemik parçaları görünce durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ve AFAD ekibi, saatler süren çalışma sonunda iskelete ulaştı.

Yapılan incelemede erkeğe ait olduğu tespit edilen iskelet parçaları, sarp kayalıklar nedeniyle çıkarılması uzun süreceği ve karanlığa kalacağı için çalışmalara ara verildi.

Dün sabah çalışmalara devam eden ekipler, 6 saatlik uğraşın ardından cesedi 120 metrelik uçurumun tabanından yukarı çıkarmayı başardı. Cenaze aracına konulan ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

'OĞLUMUN CENAZESİNİ SONUNDA BULDUM'

Adli tıpta incelenen cesedin üzerinden, Eyyüphan Yıldız'a ait kimlik çıktı. Baba İhsan Yıldız, otopsi işlemlerine yardımcı olması için DNA örneği verdi. İhsan Yıldız, "Oğlumun cenazesini sonunda buldum.

Üzerinde oğluma ait kimlik çıktı. Kesin ölüm nedeni İstanbul'da yapılacak otopsinin ardından belirlenecek" dedi. Cenaze, otopsi için İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na götürüldü.

En acı bekleyiş ! 2 aydır oğlunu arayan baba gözyaşlarına boğuldu