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Uçurumdan düşen 15 yaşındaki Elif'in arkadaşları için istenen ceza belli oldu

Uçurumdan düşen 15 yaşındaki Elif'in arkadaşları için istenen ceza belli oldu

Sultangazi 'de arkadaşlarıyla dışarı çıktıktan sonra uçurumdan düşerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Elif'in ölümüyle ilgili 4 şüpheli hakkında 6 yıla kadar hapis istemli dava açıldı.

Sultangazi 'de arkadaşlarıyla dışarı çıktıktan sonra uçurumdan düşerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Elif Ç.'ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Ç.'ın arkadaşları olan 4 şüpheli hakkında 'ihmalle adam öldürmek' suçlamasıyla 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

Soruşturmada tespit edilen görüntülerde Elif Ç.'ı ölümünden önce döven şüphelilerden Senem T. (17) ile Tuana Y. (15) İstanbul 2. Çocuk Mahkemesi,  şüpheliler Gürkan K. (22) ile Ufuk B.'nin (21) ise 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağı öğrenildi. 

Eski bir maden ocağında cesedi bulunan Elif Ç.'ın ölümüyle ilgili soruşturmada, olay günü arkadaşları tarafından dövüldüğünü gösteren cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler ortaya çıkmıştı. Elif iki kız arkadaşı tarafından dövülürken bir erkek arkadaşının da  olayı kameraya çektiği belirlenmişti. 

Elif'i suçladılar 

Şüpheliler ifadelerinde, kavgayı Elif Ç.'ın küfür ederek kavgayı  başlattığını ileri sürdüler. Kavgayı ayırdıktan sonra Elif'in uçuruma doğru yürümeye başladığını söyleyen şüpheliler, yaklaşık 2 metre aşağıda olan kısma atladığını, tutunduğu taşı bırakmasın diye ikna etmeye çalıştıklarını ileri sürdüler.

Etiketler Sultangazi uçurum ölüm elif
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