Ülkü Ocakları Başkanına silahlı saldırı: ''Sağ gözünü kaybedebilir''

Burdur'un Tefenni ilçesi Ülkü Ocakları Başkanı Mustafa Harmanda, uğradığı silahlı saldırıda kasık, göğüs ve baş bölgelerine saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Tefenni Belediye Başkanı MHP'li Ümit Alagöz, Isparta'daki hastanede tedaviye alınan Harmanda'nın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Sağ gözüne isabet eden saçma nedeniyle gözünü kaybetme riski var" dedi.



Tefenni Ülkü Ocakları Başkanı Mustafa Harmanda, arkadaşları O.Ş., A.Ç., M.C.Ş. ve E.B. ile birlikte saat 01.30 sıralarında Tefenni'ye bağlı Beyköy köyü kavşağına geldi. Harmanda'nın arkadaşı olan O.Ş.'nin aralarında borç- alacak anlaşmazlığı bulunan M.A. ve F.A. da bir araçla olay yerine geldi. M.A., yanında getirdiği av tüfeğiyle rastgele çevreye ateş açtı. Kasık, göğüs ve baş bölgelerine saçma isabet eden Mustafa Harmanda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince Harmanda, ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Harmanda, buradan önce Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü ardından da Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Kaçan M.A. ve F.A., olayda kullanılan tüfekle birlikte Gölhisar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Tefenni Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

'VÜCUDUNA 25 KADAR SAÇMA İSABET ETMİŞ'

Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, Tefenni Ülkü Ocakları Başkanı olan Mustafa Harmanda'nın sağlık durumu ve yaşanan olayla ilgili Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine bilgi verdi. Başkan Alagöz, şunları söyledi:

"Mustafa Harmanda'ya 1 ay önce Park İşletmeleri Müdürlüğü görevini de ek görev olarak vermiştim. İşi bittikten sonra 4 arkadaşı yanına gelerek dolaşmayı teklif etmiş. Onların aracına binerek Beyköy yoluna doğru ilerlemişler. Mustafa'nın arkadaşlarının, Gölhisarlı birileriyle araç alım satımına bağlı husumetleri olmuş ve restleşmişler. Tabi bunlardan Mustafa'nın haberi yok. Bu şahıslar burada pusu kuruyor.

Olay yerine geldiklerinde Mustafa'nın eşi telefonla kendisini arayarak 'Nerede kaldın' diye soruyor. Bu arada Mustafa telefonda konuşmak için araçtan çıkınca pusu kuran şahıslar kim olduğunu görmeden ateş açıyor. Vücuduna 25 kadar saçma isabet etmiş. Bunlardan biri kalbe çok yakın yerdeydi ve hayati tehlikesi mevcuttu.

Şimdi ameliyathaneden gelen haberde saçmanın çıkarıldığı ve yaranın onarıldığı, hayati tehlikeyi atlattığı söylendi. Sağ gözüne isabet eden saçma nedeniyle gözünü kaybetme riski var. Ülkü Ocakları Başkanı'nın hiç alakasının olmadığı bir olayda başına böyle bir şeyin gelmesi hepimizi derinden üzdü."



