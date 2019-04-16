Uludağ'da dağcıların tüylerini diken diken eden anlar

Bursalı dağcılar, yaz kış demeden tırmandıkları 2543 metre yüksekliğindeki Uludağ'ın zirvesine yoğun sis ve yağmura rağmen yürüdü. Hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düştüğü zirvede, dağcılar esen fırtınaya direndi. Zirvede tepe kulübesinde soluklanan dağcılar, daha sonra dönüşe geçti. Geçtikleri bölgelerde kimi zaman izleyenler nefesleri tutarken, karşılaştıkları ayının ayak izi ise dağcıları heyecanlandırdı.

Uludağ’da her faaliyette bir ayı iziyle karşılaştıklarını belirten dağcılardan İsmet Şentürk, “Yavru ayı veya ayak izlerine alışığız. Ancak bu ayak izi büyüktü, ayının kendisini canlandırdığımız da ürpermemek elde değildi. O ayının kendisiyle karşılaşsak, ne gibi tepki vereceğini bilemediğimiz için heyecanlandık. Faaliyetimiz, batan bir kar olduğu için 13 saat sürdü. Ekibimizden birinin de rahatsızlanmasından dolayı bizi bekleyen araçlara biraz geç vardık” dedi.

Şentürk, “Bu hafta sonu, yağış olduğunu bilmemize rağmen planlamış olduğumuz Uludağ geçişini iptal etmedik. Yağış bizi sırılsıklam yaptı. Hava ısındığı için eriyen karlar yağmur olarak geldi. Ancak kar haziran ayına kadar Uludağ’da bulunuyor. Biz dağcılar genellikle güzel havalarda etrafımızı görerek yürüyüş yapmayı seviyoruz. Bazen de bu gibi şartları test etmeye çalışıyoruz. Hem eğitim hem de doğayla mücadele konusunda beceri kazanıyoruz. Teknolojinin gelişmesi ve kıyafetlerin her geçen gün iyi üretilmesinden dolayı çok rahatız. Bundan 15-20 sene önceye kadar bu gibi faaliyetleri yapmak bir hayaldi. İnsanlar bu tür faaliyetleri yapmayı aklından dahi geçiremezdi” diye konuştu.