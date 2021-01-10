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  4. 10 Ocak 2021 15:23

Ümitcan Uygun gözaltına alındı

Uyuşturucu kullanırken çekilen videoları sosyal medyada yer alan Ümitcan Uygun ile babası Durak U. Ankara'da gözaltına alındı.

Ümitcan Uygun gözaltına alındı
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Kaçmaya çalışırken yakalanan Uygun, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Ümitcan Uygun’un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun ile görüntülerdeki kadın da gözaltına alındı.

Uygun hakkında uyuşturucuyu özendirmek suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

Ümitcan Uygun'a tehdit soruşturması!Ümitcan Uygun'a tehdit soruşturması!

 

AA

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