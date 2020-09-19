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  4. 19 Eylül 2020 14:03

Ümitcan Uygun'a kadınlar tarafından gönderilen mesajlar kan dondurdu

Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünün ardından hakkında soruşturma başlatılan Ümitcan Uygun'a sosyal medya üzerinden kadınlar tarafından gönderildiği iddia edilen mesajlar kan dondurdu.

Ümitcan Uygun'a kadınlar tarafından gönderilen mesajlar kan dondurdu
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Ankara'da geçtiğimiz Haziran ayında Aleyna Çakır'ın cansız bedeni evinde erkek arkadaşı tarafından bulundu. Sonrasında ortaya çıkan darp videosu ise Çakır'ın ölümü için cinayet mi, intihar mı sorusunu gündeme getirdi. Genç kızın şüpheli ölümü nedeniyle okların çevrildiği Ümitcan Uygun ise soruşturma kapsamında iki kere gözaltına alınıp serbest kaldı. Son olarak Uygun'a sosyal medya üzerinden kadınlar tarafından gönderildiği iddia edilen mesajlar olay oldu. Söz konusu mesajlarda hayatını kaybeden Aleyna için "hak etmiştir ki öldürmüşsündür" gibi acımasız ifadeler yer aldı.

ŞİDDET GÖRDÜĞÜ ANA AİT SES KAYDI ÇIKMIŞTI
Eski sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından şiddet gördüğü görüntüleriyle konuşulan Çakır'ın darp edildiği anlarda çekildiği iddia edilen bir ses kaydı ortaya çıkmıştı. Aleyna Çakır ve Ümitcan Uygun'un komşuları olduğu belirtilen bir kişinin aldığı ses kaydında, Aleyna'nın çığlıkları yer alıyordu.

"HAK ETMİŞTİR Kİ ÖLDÜRMÜŞSÜNDÜR"
Genç kızın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a sosyal medya üzerinden atıldığı iddia edilen destek mesajları ise dikkat çekti. Özellikle kadınlar tarafından gönderildiği öne sürülen mesajlarda, hayatını kaybeden Çakır'a acımasız göndermeler yer aldı. "Yakışıklı çocuksun, hak etmiştir ki öldürmüşsündür, kaşıyanı kaşıyacaksın bu devirde, sen üzerine düşeni yapmışsın" şeklinde cümleler yer aldı.

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