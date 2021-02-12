Ümraniye'de bir binanın çatısında yangın

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Ümraniye'de Aşağı Dudullu Mahallesi Bostan Sokak'ta 4 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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