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  4. 12 Şubat 2021 17:59

Ümraniye'de bir binanın çatısında yangın

Ümraniye'de binanın çatısında çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ümraniye'de bir binanın çatısında yangın
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Ümraniye'de Aşağı Dudullu Mahallesi Bostan Sokak'ta 4 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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