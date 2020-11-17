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  4. 17 Kasım 2020 22:34

Ümraniye'de bomba paniği!

Ümraniye'de bir otobüs firmasına ait terminalde, "üzerimde bomba var" diye bağıran bir kişi büyük paniğe yol açtı.

Ümraniye'de bomba paniği!
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Ümraniye'de bir otobüs firmasına ait terminalde, otobüsün yanına gelen kasklı bir kişi, "üzerimde bomba" deyince polisi alarma geçirdi. Polis, şüphelinin etrafını çevreleyerek önlem aldı. 

Polis, şüphelinin etrafını çevreleyerek önlem aldı. Şüpheli polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

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