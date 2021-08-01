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Üniversite öğrencisi Azra'dan haber alınamıyor

Üniversite öğrencisi Azra'dan haber alınamıyor

Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’ndan 4 gündür haber alınamıyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’ndan ailesi 4 gündür haber alamıyor.

Son olarak Lara bölgesinde görüldüğü belirtilen Haytaoğlu'nun ailesi, sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışıyor.

Antalya Emniyeti'nin de titizlikle yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında Haytaoğlu'nun son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor.

Aileye kayıp kızlarıyla ilgili çok sayıda ihbar telefonu gelirken, konuyla ilgili somut bir gelişme ise yaşanmadı.

DHA

Etiketler antalya kayıp üniversite öğrencisi
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