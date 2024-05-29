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Üniversite öğrencisi yurt odasında ölü bulundu

Üniversite öğrencisi yurt odasında ölü bulundu
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Antalya Alanya'da Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Sınıf Öğretmenliği bölümünde okuyan 22 yaşındaki kız öğrenci kaldığı yurtta ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü öğrencisi 22 yaşındaki C.D., akşam yurttaki arkadaşlarına kalbinin aşırı çarptığını söyledi.

Ardından duş alıp uyuyan C.D.'yi sabah arkadaşları uyandıramayınca durum yurt görevlilerine bildirildi.

Çağrılan sağlık ekibi, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

C.D.'in cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

C.D.’in diyabet hastalığının başlangıç seviyesinde olduğu ve herhangi bir tedavi sürecinin başlamadığı öğrenildi.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan da, C.D.’in ölümüyle ilgili mesaj yayımladı.

Türkdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği programı öğrencilerimizden C.D.'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve metanet diliyorum. C.D.’ın güzel hatıraları ve bize kattığı değerler daima yaşayacak. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun!"

DHA

Etiketler üniversite yurt üniversite yurdu genç kız ölü olarak bulundu
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