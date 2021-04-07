Üniversite öğrencisinin feci ölümü! Dolmuşun altında kaldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yolun karşısına geçemeye çalışan üniversite öğrencisi 26 yaşındaki Simay, dolmuşun altında kalarak can verdi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde dün saat 16.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon Bölümü öğrencisi 26 yaşındaki Simay K. yolun karşısına geçmek istedi.

Sabah Gazetesi'nden Ceyhan Torlak'ın haberine göe; , Ö.A. (57) idaresindeki Osmangazi-Işıkkent hattında yolcu taşıyan minübüs, Dumlupınar Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Simay K.'ya (26) çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



DOKTORLARIN TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

K., 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Ege Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen K.'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan Genç kızın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Simay K.'ya çarpan minibüs şoförü gözaltına alındı. Sürücünün ifadesinde, "Bir anda önüme çıktı. Duramadım çarptım" dediği öğrenildi.