Üniversitede büyük skandal: Kız öğrencileri internette oylamaya açtılar

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde okuyan kız öğrencilerin fotoğraflarıyla birlikte kişisel bilgileri internette yayınlandı. Ancak skandal bununla da kalmadı. Üniversitede okuyan binlerce kız öğrenci için "hangisi daha seksi" ve "en iyi 50" listeleri de yapıldığı ortaya çıktı.

Söz konusu platformun, öğrencilerin fotoğraflarını ve okul numaralarını rızaları dışında yayınlayarak onları dış görünüşlerine göre oylamaya açtığı tespit edildi.

Ege’de SonSöz’de yer alan habere göre; Ortaya atılan iddialara göre site, üniversitenin kurulduğu yıllara kadar uzanan geniş bir veri havuzuna sahip. 2001 yılından bu yana okula kayıt yaptıran kız öğrencilerin görsellerinin sistemde yer aldığı ve bu kişilerin 'en güzel' veya 'en çirkin' gibi aşağılayıcı kategoriler altında listelendiği belirtildi. Site ziyaretçilerinin bu fotoğraflar üzerinden oy kullanmaya teşvik edilmesi, olayın vahametini artırdı.

Skandalın duyulmasıyla birlikte hem üniversite kampüsünde hem de sosyal medya platformlarında tepkiler çığ gibi büyüdü.

Öğrenciler, kişisel verilerin bu denli pervasızca kullanılmasının basit bir şaka veya eğlence aracı olarak görülemeyeceğini vurguladı. Mağdurlar, yaşanan durumu açık bir siber şiddet ve taciz girişimi olarak nitelendirerek yetkilileri göreve çağırdı.

Öğrenci topluluğu içindeki en büyük endişe ise güvenlik açığının boyutunun belirsizliği oldu. Siteyi hazırlayan kişi ya da kişilerin, fotoğraflar ve okul numaraları dışında öğrencilerin adres veya kimlik bilgileri gibi başka hangi kritik verilere ulaştığının bilinmemesi, sadece listede adı geçenleri değil tüm üniversiteyi tedirgin etmeye devam ediyor.

Olaya tepki gösterenler, internet sitesini sosyal medyanın gündemine taşıdı. Kısa süre içerisinde büyük tepkiler çeken internet sitesi kapatıldı. İnternet sitesi kapatılırken, sitenin kurucusu ‘helallik’ adı altında bir veda mesajı yayınladı:

'Kırdıysam, bilmeden incittiysem veya üzerinizde bir hakkım kalmışsa; niyetim her zaman iyilikten yanaydı. Kimseyi bilerek rahatsızlık edecek bir davranışta bulunmak istemedim. Yaşananlar için çok özür dilerim. Bütün dosyaları kalıcı olarak sildim. Benim sizin üzerinizde hardal tanesi kadar hakkım varsa helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin.”

https://www.egedesonsoz.com/ekonomi-universitesinde-skandal-veriler-sizdirildi-en-seksi-oylamasi-basladi