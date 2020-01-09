Üniversitede dehşet! Eli bıçaklı sapık öğrencilerin kabusu oldu

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin kampüsünde saklandığı belirtilen bir zanlıya karşı yurt yönetimi ve polisin önlem almaması, öğrencileri isyan ettirdi. Öğrenciler yaşanan durumu sosyal medyaya taşıdı.

Uludağ Üniversitesi'nde okuyan Yağmur isimli bir öğrencinin konu ile ilgili Twitter flood şeklinde yaptığı paylaşım dikkat çekti. Paylaşımda, zanlı olduğu düşünülen ve kampüste saklanan şahsın yılbaşı gecesinden beri sıklıkla yurdun yangın merdivenlerine gelerek kapıyı zorladığı, yurt yönetiminin ise, "güvenliğiniz için kapıları kapalı tutun" uyarısını kapılara asmaktan başka bir önlem almadığı belirtiliyor. Paylaşımda, polisin ise sürekli kampüste durması gerekirken, ihbar üzerine kampüse gelip gittiği aktarıldı.