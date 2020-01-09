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  4. 09 Ocak 2020 10:09

Üniversitede dehşet! Eli bıçaklı sapık öğrencilerin kabusu oldu

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler kampüste saklandığı belirtilen eli bıçaklı bir saldırgan için yurt yönetimi ve polisten yardım istemesine rağmen, bir sonuç alamadılar. Öğrenciler yaşanan duruma, sosyal medya üzerinden "illa birimizin ölmesi mi gerekiyor" diyerek tepki gösterdiler.

Üniversitede dehşet! Eli bıçaklı sapık öğrencilerin kabusu oldu
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Bursa Uludağ Üniversitesi'nin kampüsünde saklandığı belirtilen bir zanlıya karşı yurt yönetimi ve polisin önlem almaması, öğrencileri isyan ettirdi. Öğrenciler yaşanan durumu sosyal medyaya taşıdı. 

Uludağ Üniversitesi'nde okuyan Yağmur isimli bir öğrencinin konu ile ilgili Twitter flood şeklinde yaptığı paylaşım dikkat çekti. Paylaşımda, zanlı olduğu düşünülen ve kampüste saklanan şahsın yılbaşı gecesinden beri sıklıkla yurdun yangın merdivenlerine gelerek kapıyı zorladığı, yurt yönetiminin ise, "güvenliğiniz için kapıları kapalı tutun" uyarısını kapılara asmaktan başka bir önlem almadığı belirtiliyor. Paylaşımda, polisin ise sürekli kampüste durması gerekirken, ihbar üzerine kampüse gelip gittiği aktarıldı.

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bıçaklı saldırgan , Bursa Uludağ Üniversitesi
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