  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Üniversitede görülmemiş skandal: Kendisini öğrenci olarak sisteme kaydetmiş!

Üniversitede görülmemiş skandal: Sisteme sızıp kendisini öğrenci olarak kaydetmiş!

Güncelleme:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde idari personel olarak görev yapan bir kişi, kendisini öğrenci olarak kaydettirip, sistemde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla açığa alındı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ezine Meslek Yüksekokulu'nda idari personel olan S.G. kendi öğrencilik kaydı için Üniversite Bilgi Yönetim Sistemine (ÜBYS) girerek usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı. Soruşturma çerçevesinde S.G'nin açığa alındı. Üniversite olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ezine Meslek Yüksekokulu’nda yaklaşık 15 yıldır idari personel olarak görev yapan S.G., iddiaya göre kendisini öğrenci olarak kaydettirip, sistem üzerinden usulsüzlük yaptı. Denetimlerde; durumun tespit edilmesi üzerine ÇOMÜ Rektörlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. S.G., yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Ayrıca üniversite yönetiminin Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Üniversiteden açıklama

Ortaya çıkan usulsüzlük üzerine ÇOMÜ'den yapılan açıklamada, "Üniversitemiz ve Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu hakkında son günlerde dile getirilen ve kamuoyunda ciddi rahatsızlık oluşturan iddialar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü tarafından derhal ve hiçbir tereddüde yer bırakmaksızın incelemeye alınmıştır. Söz konusu iddiaların tarafımıza ulaşmasıyla birlikte; ilgili kişiler hakkında görevden uzaklaştırma işlemi uygulanmış, üniversite bünyesinde yetkili ve bağımsız bir soruşturma komisyonu ivedilikle oluşturulmuş, öğrenci kayıtları, yatay geçiş işlemleri, mezuniyet belgeleri, görevde yükselme süreçleri, sınav evrakları ve dijital sistem log kayıtları dâhil olmak üzere tüm veri ve belgeler inceleme altına alınmıştır. Açık ve net olarak ifade etmek isteriz ki; sahte belge, usulsüz kayıt, mevzuata aykırı görevde yükselme, kamu görevini kötüye kullanma ve her türlü organize işlem iddiası, Üniversitemiz açısından asla tolere edilebilir değildir. Soruşturma süreci sonucunda; usulsüzlüğü tespit edilenler, görevini ihmal edenler, bilerek veya isteyerek bu süreçlere dâhil olanlar hakkındaen ağır idari yaptırımlar uygulanacak, ayrıca adli mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi; akademik ve idari dürüstlüğü zedeleyen, kamu güvenini sarsan, kurumsal itibarı hedef alan hiçbir eylemin üzerini örtmez, örtülmesine de müsaade etmez. Bu süreçte, doğruluğu henüz yargı kararıyla kesinleşmemiş iddialar üzerinden yapılan spekülatif ve yönlendirici açıklamalara itibar edilmemesi; sürecin sağlıklı yürütülmesi açısından önem taşımaktadır. Ancak şunun da altını özellikle çizmek gerekir ki; tespit edilen her hukuksuzluğun gereği gecikmeksizin yapılacaktır. Soruşturma tamamlandığında, sonuçlar kamuoyuyla açık ve şeffaf biçimde paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

DHA/İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Phuket tatili olay olmuştu... Güzel şarkıcı ile belediye başkanı aşkı doğrulandı
Phuket tatili olay olmuştu... Güzel şarkıcı ile belediye başkanı aşkı doğrulandı
Sırf onun için izleyen bile vardı... Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü yıllar sonra ortaya çıktı
Sırf onun için izleyen bile vardı... Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü yıllar sonra ortaya çıktı
Bugün de bir aile içi vahşetle uyandık! Eşi evi terk etti diye, 2 çocuğunu katledip intihar etti!
Bugün de bir aile içi vahşetle uyandık! Eşi evi terk etti diye, 2 çocuğunu katledip intihar etti!
Mardinli Marilyn Monroe'ya ''ifşa'' cezası: Cezaevine teslim oldu
Mardinli Marilyn Monroe'ya ''ifşa'' cezası: Cezaevine teslim oldu
Hafta sonunun hava durumu raporu açıklandı: Dondurucu soğuklarla birlikte kar geri geliyor!
Hafta sonunun hava durumu raporu açıklandı: Dondurucu soğuklarla birlikte kar geri geliyor!
Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'a hapis cezası verildi; Galatasaray ile Fenerbahçe birbirine girdi!
Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'a hapis cezası verildi; Galatasaray ile Fenerbahçe birbirine girdi!
Ünlü türkücünün ölümünün ardından açılan 18 milyon TL'lik miras davasında karar çıktı!
Ünlü türkücünün ölümünün ardından açılan 18 milyon TL'lik miras davasında karar çıktı!
Öğretmen sokak ortasında kabusu yaşatan saldıran suç makinesi veli kendini böyle savundu!
Öğretmen sokak ortasında kabusu yaşatan saldıran suç makinesi veli kendini böyle savundu!
Etiketler sahte diploma ÇOMÜ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü çanakkale onsekiz mart üniversitesi hademe mali işler koordinatörü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Öğretmen sokak ortasında kabusu yaşatan saldıran suç makinesi veli kendini böyle savundu! Öğretmen sokak ortasında kabusu yaşatan saldıran suç makinesi veli kendini böyle savundu! Memur ve emeklilerin zamlı maaş ödemeleri için tarih belli oldu Memur ve emeklilerin zamlı maaş ödemeleri için tarih belli oldu Hafta sonunun hava durumu raporu açıklandı: Dondurucu soğuklarla birlikte kar geri geliyor! Hafta sonunun hava durumu raporu açıklandı: Dondurucu soğuklarla birlikte kar geri geliyor! Meral Akşener’e sürpriz ziyaret... Son hali dikkat çekti Meral Akşener’e sürpriz ziyaret... Son hali dikkat çekti ÖTV muafiyeti ve hurda araç teşviki için geri sayım başladı ÖTV muafiyeti ve hurda araç teşviki için geri sayım başladı Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'a hapis cezası verildi; Galatasaray ile Fenerbahçe birbirine girdi! Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'a hapis cezası verildi; Galatasaray ile Fenerbahçe birbirine girdi! Piyasaların kurdu Mark Mobius altın yatırımcısına alım fiyatı verdi! Piyasaların kurdu Mark Mobius altın yatırımcısına alım fiyatı verdi! Belediye başkanının resmi aracına trafikte haciz konuldu! Belediye başkanının resmi aracına trafikte haciz konuldu! Türkiye'nin ünlü hayvanat bahçesi tarihe karıştı Türkiye'nin ünlü hayvanat bahçesi tarihe karıştı Phuket tatili olay olmuştu... Güzel şarkıcı ile belediye başkanı aşkı doğrulandı Phuket tatili olay olmuştu... Güzel şarkıcı ile belediye başkanı aşkı doğrulandı
Yavru vatan KKTC’de ev alan Türk vatandaşlarına KKTC vatandaşlığı dönemi başladı! Yavru vatan KKTC’de ev alan Türk vatandaşlarına KKTC vatandaşlığı dönemi başladı! Araç satın almak isteyen bir vatandaş daha ''Sazan Sarmalı''na dolandı! Araç satın almak isteyen bir vatandaş daha ''Sazan Sarmalı''na dolandı! Evde bakım yardımına yeni şart getirildi: Çok sayıda vatandaşın ödemesi kesilecek! Evde bakım yardımına yeni şart getirildi: Çok sayıda vatandaşın ödemesi kesilecek! Milli Eğitim Bakanı Tekin'den karne günü Atatürk'süz karne eleştirilerine böyle yanıt verdi Milli Eğitim Bakanı Tekin'den karne günü Atatürk'süz karne eleştirilerine böyle yanıt verdi Ünlü türkücünün ölümünün ardından açılan 18 milyon TL'lik miras davasında karar çıktı! Ünlü türkücünün ölümünün ardından açılan 18 milyon TL'lik miras davasında karar çıktı! Otomobilin içinde ölü bulunmuştu.... İstanbul'daki korkunç cinayetin sırrı çözüldü! Otomobilin içinde ölü bulunmuştu.... İstanbul'daki korkunç cinayetin sırrı çözüldü! Sırf onun için izleyen bile vardı... Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü yıllar sonra ortaya çıktı Sırf onun için izleyen bile vardı... Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü yıllar sonra ortaya çıktı Sosyal medyada dev operasyon: Yüzlerce gözaltı var! Adeta bir cephanelik ele geçirildi... Sosyal medyada dev operasyon: Yüzlerce gözaltı var! Adeta bir cephanelik ele geçirildi... Akaryakıt fiyatları 24 saatte baş döndürdü: Önce zam, sonra indirim ve bir zam iptali geldi! Akaryakıt fiyatları 24 saatte baş döndürdü: Önce zam, sonra indirim ve bir zam iptali geldi! Bugün de bir aile içi vahşetle uyandık! Eşi evi terk etti diye, 2 çocuğunu katledip intihar etti! Bugün de bir aile içi vahşetle uyandık! Eşi evi terk etti diye, 2 çocuğunu katledip intihar etti!