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Üniversitede intihar şoku: Veda mesajı paylaşıp canına kıydı

Üniversitede intihar şoku: Veda mesajı paylaşıp canına kıydı
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Sinop'ta sosyal medyada intihar notu paylaştıktan sonra okulun 5. katından atlayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulu öğrencisi Y.Ö. (21), üniversite binasının 5. katından atladı. Beton zemine düşen üniversite öğrencisi, sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ayancık Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ö.'nün atlamadan önce sosyal medya hesabından bir intihar notu paylaştığı belirlendi. Ö. paylaşımında, “Merhabalar, Y.Ö. ben. 16 Ocak 2025 saat 14.06. Doğrudan konuya gireyim, bu bir intihar notudur. Birazdan yaşam defterimi kapatıyorum. Sürekli bu düşünceyle geçiyor günüm, artık hayatımın geri kalanında bir arzum hedefim yok, çabam da yok uzun bir süredir. Hoşça kalın. Verdiğim bu karar kendi hür iradem iledir, kimsenin bir dayatması yoktur” ifadelerine yer verdi.

Sinop'ta sosyal medyada intihar notu paylaştıktan sonra okulun 5. katından atlayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

İHA

Etiketler  Sinop intihar veda mesajı
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