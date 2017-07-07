Üniversitede taciz skandalı; ağaçların arasına gizlenip...

Konyaaltı İlçesi, Dumlupınar Bulvarı üzerinde el ve sözle taciz olaylarının artması üzerine bölgede çalışma başlatan İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 olayı gerçekleştiren şüphelinin T.A. olduğunu belirledi. Operasyonla gözaltına alınan T.A'nın, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde taşeron firmada çalıştığı belirlendi.



Öğrencilerin de teşhis ettiği T.A.'nın, üniversite tel örgüsü yanındaki ağaçlar arasına saklanarak kaldırımda yürüyen öğrencilere elle cinsel tacizde bulunduğu belirtildi. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen T.A, Çişimi yapmak için tel örgü yanında ağaçlar arasında duruyordum" dedi.



Polis mağdur sayısının fazla olabileceğini, ancak öğrenciler korktuğu için suç duyurusunda bulunmadıklarını ifade etti.