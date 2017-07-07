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  4. 07 Temmuz 2017 11:31

Üniversitede taciz skandalı; ağaçların arasına gizlenip...

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde taşeron bir firmada temizlik görevlisi olarak çalışan 26 yaşındaki T.A., üniversite öğrencilerini el ve sözle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Üniversitede taciz skandalı; ağaçların arasına gizlenip...
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Konyaaltı İlçesi, Dumlupınar Bulvarı üzerinde el ve sözle taciz olaylarının artması üzerine bölgede çalışma başlatan İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 olayı gerçekleştiren şüphelinin T.A. olduğunu belirledi. Operasyonla gözaltına alınan T.A'nın, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde taşeron firmada çalıştığı belirlendi.

Öğrencilerin de teşhis ettiği T.A.'nın, üniversite tel örgüsü yanındaki ağaçlar arasına saklanarak kaldırımda yürüyen öğrencilere elle cinsel tacizde bulunduğu belirtildi. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen T.A, Çişimi yapmak için tel örgü yanında ağaçlar arasında duruyordum" dedi.

Polis mağdur sayısının fazla olabileceğini, ancak öğrenciler korktuğu için suç duyurusunda bulunmadıklarını ifade etti.

DHA

temizlik görevlisi , üniversite , taciz