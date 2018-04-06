Üniversitedeki katliam ''geliyorum'' demiş !

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, fakülte binasında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü, 3 kişiyi yaraladı. Saldırganın darbe girişiminin ardından çok sayıda kişiyi ''FETÖ'cü" diye ihbar ederek, ihraç edilmelerini sağladığı iddia edildi. Bayar’ın ilk ifadesinde, “Hayatımı mahvettiler, pişman değilim, ben yaptım” dediği öğrenildi.



Eskişehir'deki Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne dün elinde tabancayla giren araştırma görevlisi Volkan Bayar, dehşet saçtı. Dört akademisyeni öldüren Volkan Bayar, fakülteye gelen polislere elindeki tabancayla teslim oldu. Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen, Volkan Bayar hakkında, akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle yürütülen soruşturma olduğunu açıkladı.

Osmangazi Üniversitesi'nin Meşelik Kampusu'ndaki Eğitim Fakültesi'ne dün saat 15.00 sıralarında gelen araştırma görevlisi Volkan Bayar, önce fakültenin ikinci katına çıktı. Burada cebinden tabancasını çıkarıp, odasına girdiği fakülte sekreteri Fatih Özmutlu'ya ateş etti. Özmutlu’yu vurduktan sonra yan odaya geçen Volkan Bayar, buradaki Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın'a ateş etti. Volkan Bayar, ardından üçüncü kata çıktı ve buradaki odada bulunan araştırma görevlileri Serdar Çağlar ve Yasir Armağan'a da art arda ateş etti. Silah seslerinin yankılandığı fakültede büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine kampusa çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Volkan Bayar

SİLAHIYLA TESLİM OLDU

Volkan Bayar, fakülte binasının kapısına gelen polislere elindeki tabancayla birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan Volkan Bayar, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gelen sağlık ekipleri, vurulan dört kişinin de olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Büyük korku yaşayan öğrenciler ve öğretim görevlileri üzerlerindeki şoku uzun süre atamadı.

REKTÖRDEN İLK AÇIKLAMA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör. Prof. Dr. Hasan Gönen, Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 4 olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Gönen, yaptığı açıklamada, "Volkan ismindeki bir araştırma görevlimiz, dekan beyin odasına giriyor. Dekan bey orada tesadüfen yokmuş. Volkan Bayar tarafından eğitim fakültemiz sekteri Fatih Özmutlu, dekan yardımcımız Mikail Yalçın ve araştırma görevlilerimizi kurşunla vurmuştur. Daha sonra dekan yardımcımız ve üst katta 2 araştırma görevlimizi de vurmuş. Daha sonra elinde tabanca ile binayı terk ettikten sonra güvenlikçilerimiz takip ekmişler. Biraz ileride polis derdest etmiş.Şu anda şimdilik 4 ölümüz var. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun” dedi.

‘SORUŞTURMA VARDI’

Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen, saldırganla ilgili de şu bilgileri verdi: "Yükseköğretim Kanunu'nun 35'inci maddesi kapsamında, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden doktora yapmak üzere üniversitemize geldi. Akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma vardı. Problemli bir kişiydi."

Eğitim Fakültesi'nde dün öğleden sonra ve bugün yapılacak tüm sınavlar ertelendi. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

ESKİ EŞİ 'DUR' DİYE BAĞIRMIŞ

Saldırgan Bayar’ın eski eşi Saadet Aylin Bayar’ın da aynı fakültede araştırma görevlisi olduğu öğrenildi. Silah sesleri üzerine odasından çıkan Aylin Bayar’ın, Volkan Bayar’ı elinde silahla görünce bağırarak, “Volkan dur, ne yapıyorsun” dediği kaydedildi.

Üç yıldır ayrı yaşayan çiftin bir yıl önce boşandığı öğrenildi.

2 ŞARJÖR KULLANIP 23 EL ATEŞ ETMİŞ

Volkan Bayar'ın olayda ruhsatlı tabancasıyla 2 şarjör kullanarak 23 el ateş ettiği ortaya çıktı.

İLK İFADESİ: PİŞMAN DEĞİLİM

Araştırma görevlisi Volkan Bayar, saldırının ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Hürriyet'in haberine göre, Bayar’ın ilk ifadesinde, “Hayatımı mahvettiler, pişman değilim, ben yaptım” dediği öğrenildi. Katil zanlısının olayda kullandığı tabancanın ‘bulundurma ruhsatı’ olduğu, taşıma ruhsatı olmamasına rağmen sürekli üzerinde taşıdığı da belirlendi.

3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın ESOGÜ’de 4 kişinin öldürülmesi ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Vali Özdemir Çakacak gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 savcının soruşturmayı yürüttüğünü belirterek şunları söyledi:

"Savcılarımız gerekli incelemeyi yapıyorlar. Olayın faili araştırma görevlisi Volkan B., emniyette ilk ön ifadesinde şu ifadede bulunmuştur; Volkan B. hakkında kendisi ve eşi hakkında sözlü ve fiili saldırıda bulunulduğu iddiası ile Yasir Armağan tarafından şikayet edilmiş. Ve üniversite rektörlüğü tarafından hakkında idari soruşturma açılmış.

Yürütülen soruşturma kapsamında soruşturmacı bunların savunmasını almak üzere bir yazı yazıyor ve 19 Nisan’da şu odada bulunup, savunmanızı vermenizi rica ediyorum diyor. Bugün bu zarf eline geçince eşini de çağırıyor zarfı okuyor. Ve zarfı okuduktan sonra sinirlendiğini aşağıda otoparkta bulunan aracına inerek bulundurma ruhsatlı silahını alarak önce Yasir Armağan’ın odasına gelerek ateş ettiğini ve öldürdüğünü daha sonra da diğer odalara giderek olayı işlediğini ifade etmiş.

EŞİ DE GÖZALTINDA

Bu bilgiyi açıklamak istedik. Çünkü olay çok farklı yönlere çekilmek isteniyor. Başta da belirttiğimiz gibi başsavcımız olaya el koydu. Olay tüm detaylarıyla birlikte ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Üniversite rektörlüğümüz cenazeler için çalışma yapıyor. Olayı gerçekleştiren Volkan B’nin eşi de emniyet tarafından gözaltına alınmıştır."

SALDIRININ ASIL HEDEFİ OLAN DEKAN KONUŞTU

Saldırıda asıl hedefin Eğitim Fakültesi Dekanı Cemil Yücel olduğu ortaya çıktı. O sırada okul dışında olduğu için kurtulan Dekan Yücel, dehşetin ardından fakülte önüne geldi. Prof. Dr. Yücel, şunları söyledi: “Saldırgan Volkan Bayar, araştırma görevlisi. Kendisi akli dengesi yerinde olmayan bir insan. Pek çok kişiyi sürekli şikâyet eden bir kişi. Önce benim odama geliyor. Beni bulamayınca sırasıyla diğer odalara giriyor. 4 arkadaşımızın görev başında şehit olduğunu öğrendik. Ben bir program için dışarıdaydım. Ancak korkulan bir insandı.”



'BİR ŞARJÖRE BAKAR DİYORDU'

Prof. Dr. Engin Karadağ (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi eski Dekan Yardımcısı): “2016-2018’de fakültede görev yaptım. 15 Temmuz’dan sonra Volkan Bayar fakültenin tamamını FETÖ’cülükle suçladı. Bununla ilgili emniyete çeşitli dilekçeler verdik. Emniyet soruşturma başlattı. Bayar, aslında Tokat Üniversitesi personeli ama doktorasını yapması için Osmangazi’ye gönderilmiş biri. Tokat’tan geldi. Darbeden sonra bu kişi herkesi Osmangazi Üniversitesi’nde FETÖ yapılanması olduğu gerekçesiyle emniyete şikâyet etti. Bunların dilekçeleri ve diğer kanıtları ile Osmangazi Üniversitesi eski dekanı Selahattin Turan ve diğerleri görevden alındı. Bu kişilerin de 6 ay önce mahkemeleri bitti ve beraat ettiler.

2017 ocak ayında ben dekan yardımcısıyken diğer hocamız Cemil Yücel ile birlikte rektör ve rektör yardımcılarına gittik. Dedik ki “Bu iş cinayete kadar gidiyor, herkesi tehdit ediyor. ‘Bir şarjöre bakar’ diyor. Bununla ilgili kayıtlar var. Sürecin böyle sonuçlanacağı belliydi. Birileri FETÖ’cü olabilir, ama herkes olamaz. O, herkesi suçluyordu. Emniyet Müdürlüğü, KOM, İstihbarat Daire Başkanı’nın da bundan haberi var. Rektörlüğün odasında onlarla toplantı da yaptık ve ‘Volkan Bayar için bir önlem alın’ dedik.”

200’ÜN ÜZERİNDE KİŞİYİ FETÖ’CÜ İLAN ETTİ

Hürriyet'ten Gülseven Özkan'ın haberine göre, Prof.Dr. Mustafa Baloğlu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eski Dekanı): “Bu şahsın eski dekanlık görevini yaptım. Bu kişi FETÖ’den atılmış biri değil. Yüzlerce kişiyi FETÖ’cü diye şikâyet etmiş biri. 200’ün üzerinde kişiyi şikâyet etti. Abartı değil bu rakam. Şikâyet ettiği kişilerin çoğuna işlem yapılmadı. Çoğu beraat etti. Onunla ilgili süren birçok soruşturma var. Benimle ilgili de 2 dava var.” açıklamasını yaptı.

MAHKEMEDE BİLE 'TEK TEK HESABINI SORACAĞIM' DEDİ

Volkan Bayar’ın, katlettiği Yasir Armağan ve Mikail Yalçın’ın da aralarında olduğu çok sayıda akademisyen hakkında FETÖ’cü oldukları iddiasıyla yazılı ihbarda bulunduğu ve açılan davalarda tanık olarak dinlendiği ortaya çıktı.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ndeyken hakkında beş soruşturma açılan Bayar, Eskişehir’de de bir soruşturma geçirdi. 15 Temmuz sonrasında Bayar, bölümdeki akademisyenleri FETÖ’cü diye ihbar etti. Bayar’ın da aralarında olduğu itirafçıların iddialarını dikkate alan savcılık, 26’sı tutuklu 35 sanık hakkında Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. 23 Mayıs 2017’deki ilk duruşmada tanık olarak dinlenen Bayar, “Yapılanmanın kökü çok daha derinlere dayanıyor. Bunlar çok büyük mafyalar. Onlardan da tek tek hesabını soracağım” dedi.

SUÇLADIĞI HOCA BERAAT ETTİ

Bayar, tez danışmanı olan Prof. Ahmet Aypay’ın FETÖ’cü olduğunu savunarak, “Ne kadar FETÖ’cü tanıdığım varsa irtibatta” dedi. Bayar, öldürdüğü Mikail Yalçın’ın Facebook’ta FETÖ’cü akademisyenleri övdüğünü savunarak, ‘Bunlar çok iyi insanlardır. Asla devlete başkaldırıda bulunmazlar gibi şeyler söylemiştir” diye konuştu. O tarihte tutuklu yargılanan Aybay, Bayar’ın sorunlu biri olduğunu, iftira attığını savundu. Aybay adına tanık olarak dinlenen Mikail Yalçın ise “2012’den beri tez danışmanımdır. Asla şüpheleneceğim bir gözlemim, duyumum olmadı” dedi. Aybay beraat etti. Bayar’ın savları üzerine ikinci grup akademisyen hakkında Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Sanıklar arasında Yasir Armağan da vardı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Bayar, Armağan’ı da suçladı.

BAŞBAKAN: ÇOK VAHİM BİR DURUM

Başbakan Yıldırım: ESOGÜ'deki silahlı saldırı ile ilgili "İlim irfan yuvası üniversitede böyle bir olayın yaşanması tabii ki çok vahim bir durumdur. Kapsamlı bir şekilde hiçbir detay açıkta bırakılmaksızın bakılacak ve ona göre kamuoyu bu konuda ilerleyen süreçte bilgilendirilecektir" açıklamasında bulundu.

BÜYÜKERŞEN’DEN DE AÇIKLAMA

Öte yandan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de saldırıda yaşamını yitiren akademik personel için Twitter’dan başsağlığı mesajı yayımladı. Büyükerşen, "Eskişehir Osmangazi Üniversitemizde yaşanan ve 4 akademisyenimizi kaybettiğimiz vahim olayı büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden üniversite çalışanlarına Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.