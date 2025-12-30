  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Üniversiteli Ayşe'nin katil zanlısı eski polis bir itiraz bir itiraf!

Üniversiteli Ayşe'nin katil zanlısı eski polis bir itiraz bir itiraf

Güncelleme:

İstanbul'da geçtiğimiz Temmuz ayında eski polis memuru C.K. tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe T. cinayeti davasında katil zanlısı eski polis memuru hakim karşısında Ayşe'yi kendisinin öldürmediğini söyleyerek "cesedini bavula ben koydum" dedi.

Küçükçekmece'de 11 Temmuz tarihinde eski polis memuru C.K. tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe T. cinayetine ilişkin zanlı C.K.'un (38) da aralarında bulunduğu 9 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, C.K.'un da bulunduğu 9 tutuklu sanık ile müştekiler ikiz kardeş E.T. ve anne H.T. ile tarafların avukatları hazır bulundu.

İstanbul Küçükçekmece'de eski polis memuru C.K. tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe T. cinayeti davasında tutuklu sanık C.K., savunma yaptı. C.K., "Valizi taksi şoförü Necmettin'e verdim. Verirken de, bunun içinde tarihi eser gibi bir şeyin olduğunu düşünebilirsin dedim. İçine kesinlikle bakmamasını ve valizi gelip teslim alacağımı söyledim. Necmettin ile bu iş için 400-500 bin lira arası karşılığında anlaştık" dedi.

 Verilen aranın ardından davaya, zanlı C.K.'un savunması ile devam edildi. Mahkemede kimlik tespiti yapılan sanık C.K., bekar olduğunu, bir çocuğunun bulunduğunu, 1adet sabıkasının ve aylık gelirinin 60-80 bin arası olduğunu belirtti. Öte yandan C.K., mesleğinin yazılımcı olduğunu aktardı.

"Bavul doluydu, içini ben boşalttım, ben koydum Ayşe'yi bavula"

Kimlik tespitinin ardından savunma yakan sanık C.K., "Benim avukatım yoktu. Ben dosyayı incelemedim. Bu dosyada tek suçlu benim, başka kimsenin suçu yoktur. Ben sadece, benim dışımda sanık olan kişilerle alakalı konuşabilirim. Diğer hususlarla ilgili konuşmak istemiyorum. Genel manada Ayşe'yi ben öldürmedim. Bunu ispatlayacağım. Soruşturma aşamasında verdiğim ifadeyi tekrar ediyorum. Bu dosyada kimsenin suçu yoktur. Birkaç kişi harici diğer sanıkları tanımıyorum. Vefat öncesine ilişkin savunma yapmak istemiyorum. Vefatından sonraki süreci anlatmak istiyorum. Vefat sonrası Uğur abi diye birini aradım. Geldiğinde bavul doluydu, içini ben boşalttım. Ben koydum Ayşe'yi bavula. Bunu Uğur abi görmedi. Sonrasında Uğur abi bir şeylerden şüphelendi ve kaçtı. Ben olay sonrası korktum yakalanma korkusuyla yanımda biri bulunsun diye düşündüm. Benim Uğur abiden 2025 yılı içerisinde bir borç alma durumum oldu. 70-80 bin civarı ihtiyacım olduğu için borç aldım. Benim 18-20 adet telefon hattım var. Bunları çeşitli görevlerde kullandım, temizlerdir, sadece bir hattı aktif olarak kullanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Taksi şoförüne bavulu verirken, 'bunun içinde tarihi eser gibi bir şeyin olduğunu düşünebilirsin' dedim"

Savunmasına devam eden C.K., "Uğur abi ile araba almaya gittik, orada bir benzin istasyonuna geçtik. Ben, yolda panik yapınca Uğur abi olayı anladı. Beni konuşturmaya çalıştı. Uğur abinin Ayşe'yle bir tanışmışlığı bulunmuyordu. Olay sonrası, olur da yakalanırsam diye yanıma birkaç atlet aldım. Bana kan bulaştığı söyleniyor, bu günlük olağan bir şeydir" dedi.

Sanık savunma yaptığı sırada E.T., sanığa, "Yalan söylüyorsun, çapsız" dedi. Bunun üzerine sanık C.K., E.T.'a yönelik küfür etmesi üzerine salonda gerginlik yaşandı. C.K. jandarma eşliğinde salondan çıkarıldı.
Bir süre sonra salona geri getirilen sanık C.K. Savunmasına devam ederek, "Valizi taksi şoförü Necmettin'e verdim. Verirken de, bunun içinde tarihi eser gibi bir şeyin olduğunu düşünebilirsin dedim. İçine kesinlikle bakmamasını ve valizi gelip teslim alacağımı söyledim. Necmettin ile bu iş için 400-500 bin lira arası karşılığında anlaştık. Benim parayla ilgili sorunum yok. Ben cinayete ilişkin detaylı savunmamı dosyayı inceleyince anlatacağım. Bu suçu işlemediğimi kanıtlayacağım" diye konuştu.

"Ayşe öldükten sonra, annesi beni aradı ve kızını bulmamı istedi"

Sanık C.K. savunmasının ardından müşteki E.T.'a dönerek, "Gücün çok eksilmiş" dedi.

Bu sözlere tepki gösteren E.T.'ı avukatları sakinleştirdi. Sanık C.K. savunmasının devamında, "Ayşe T. ile sarmaş dolaş isimli bir siteden tanıştık" şeklinde konuştu.

Mahkeme Başkanı sanığa, telefonunda gülücük emojisi ile kayıtlı Gürcistan hattının kime ait olduğunu sordu. Sanık, bu hattın kime ait olduğunu hatırlamadığını söyleyerek, "Ayşe öldükten sonra, annesi H.T. beni aradı ve kızını bulmamı istedi. Ben de elimden geleni yapacağımı belirttim" ifadesini kullandı.

Mahkeme Başkanı ayrıca sanığa, fuhuş suçuna karışıp, karışmadığını sordu. Sanık ise cevaben, "Ben zengin bir insanım, benim böyle şeylerle işim olmaz" dedi.

Sanık savunmasının tamamlanmasının ardından mahkeme, savunmaların devamı için duruşmayı yarına erteledi.

DHA / İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İslam Memiş altın ve gümüş yatırımcılarını uyardı: ''Manipülasyon var, listemizden çıkardık''
İslam Memiş altın ve gümüş yatırımcılarını uyardı: ''Manipülasyon var, listemizden çıkardık''
Üç polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda dikkat çeken detaylar! 4 ay önce...
Üç polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda dikkat çeken detaylar! 4 ay önce...
Okullarda kar tatili uzatıldı! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler...
Okullarda kar tatili uzatıldı! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler...
İstanbul'a neden yağmur ve kar yağmadığı bir kez daha kanıtlandı
İstanbul'a neden yağmur ve kar yağmadığı bir kez daha kanıtlandı
Polis ile IŞİD'li teröristler arasında çatışmadan acı haber: 3 evladımız şehit düştü!
Polis ile IŞİD'li teröristler arasında çatışmadan acı haber: 3 evladımız şehit düştü!
Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; bir temizlik malzemesi ve 3 ürün daha listede!
Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; bir temizlik malzemesi ve 3 ürün daha listede!
Yalova'da 3 şehit verdiğimiz çatışma burada yaşandı!
Yalova'da 3 şehit verdiğimiz çatışma burada yaşandı!
Türkiye onlara cennet... Yılbaşı öncesi akın akın geldiler!
Türkiye onlara cennet... Yılbaşı öncesi akın akın geldiler!
Etiketler ayşe t. eski polis memuru kadın cinayeti üniversiteli ayşe
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hava durumu çok şaşırtacak: Kar gidiyor, güneşli bahar havası geliyor! Hava durumu çok şaşırtacak: Kar gidiyor, güneşli bahar havası geliyor! Kar bastırdı, yol dondu, D-100 karayolunda kar çilesi: Araçlar mahsur kaldı! Kar bastırdı, yol dondu, D-100 karayolunda kar çilesi: Araçlar mahsur kaldı! Türkiye’nin ilk millî jet eğitim uçağı HÜRJET Avrupa'ya ihraç ediliyor! Türkiye’nin ilk millî jet eğitim uçağı HÜRJET Avrupa'ya ihraç ediliyor! Fenerbahçe tribün liderine İstanbul'da silahlı saldırı! Fenerbahçe tribün liderine İstanbul'da silahlı saldırı! Yalova irtibatlı DEAŞ'lılara şafak operasyonu: 100'den fazla gözaltı var! Yalova irtibatlı DEAŞ'lılara şafak operasyonu: 100'den fazla gözaltı var! Türkiye'deki yoksulluk oranı ve en yoksul iller belli oldu Türkiye'deki yoksulluk oranı ve en yoksul iller belli oldu Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; bir temizlik malzemesi ve 3 ürün daha listede! Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; bir temizlik malzemesi ve 3 ürün daha listede! İstanbul'da lüks oto galeride 11 milyar TL'lik vurgun iddiası! İstanbul'da lüks oto galeride 11 milyar TL'lik vurgun iddiası! Sosyal medyada ''operasyon paylaşımı'' operasyonu! Sosyal medyada ''operasyon paylaşımı'' operasyonu! Trump, Netanyahu geçtiği kameraların karşısında Erdoğan'ı övmeye doyamadı Trump, Netanyahu geçtiği kameraların karşısında Erdoğan'ı övmeye doyamadı
Ünlü futbol yorumcusu eski milli futbolcu yoğun bakımda! Ünlü futbol yorumcusu eski milli futbolcu yoğun bakımda! Gazeteci Fatih Ergin gözaltına alındı Gazeteci Fatih Ergin gözaltına alındı Bu iddia olay olacak: ''DEAŞ'lı sandıklarınız aslında PKK'lı!'' Bu iddia olay olacak: ''DEAŞ'lı sandıklarınız aslında PKK'lı!'' Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü şarkıcı tutuklandı Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü şarkıcı tutuklandı Yeni yıl gelmeden zamları gelmeye başladı: Bir sigara markasına 5 TL zam geldi! Yeni yıl gelmeden zamları gelmeye başladı: Bir sigara markasına 5 TL zam geldi! Kuruluş Orhan dizisinde sürpriz ayrılık: Usta oyuncu veda ediyor Kuruluş Orhan dizisinde sürpriz ayrılık: Usta oyuncu veda ediyor Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur futbolda bahis soruşturmasında tutuklandı Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur futbolda bahis soruşturmasında tutuklandı Ekranların yakışıklı oyuncusu sessiz sedasız nikah masasına oturup ''evet'' dedi Ekranların yakışıklı oyuncusu sessiz sedasız nikah masasına oturup ''evet'' dedi Galatasaray'dan sözleşmesi bitecek olan İlkin Aydın için flaş açıklama Galatasaray'dan sözleşmesi bitecek olan İlkin Aydın için flaş açıklama