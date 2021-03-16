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Üniversiteli genç 4 gündür kayıp

Antalya'da, 4 gün önce kayıplara karışan üniversite öğrencisi Ramazan Özkan'ın en son görüldüğü falezlerdeki alanda çocukluk arkadaşı Selim Öcal kulaklık bulunca, akşam saatlerinde bölgede arama çalışması başlatıldı. 

Özkan'ın haber vermesiyle bölgeye gelen deniz itfaiye ekibi, halat yardımıyla falezlerden inerek, çevreyi kontrol etti. Ancak aramadan sonuç alınamadı.

Arkadaşının kaybolduğu haberini alınca İstanbul'dan geldiğini anlatan Selim Öcal, "Ramazan'ın son görüldüğü yer burası. Geldiğimizde burada kulaklığını bulduk. Daha sonra aşağıdaki balıkçılara sorduk. Zıpkınla dalan biri şapka bulmuş, bize onu gösterdi. Şapkanın da kendisine ait olduğunu teyit ettik. Sonrasında biz de özel bir tekne ayarlayarak deniz polisiyle aramaya katıldık. O esnada Ramazan'ın ayakkabısı bulundu. Ailesi tarafından da ayakkabı teyit edildi. Ayakkabıda yırtılma ya da ezilme ibaresi yok. Allah korusun düştüğünden korktuğumuz için ayakkabıda deforme olmaması bizi biraz sevindirdi" dedi.

Etiketler kayıp genç üniversiteli antalya falez falezler
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