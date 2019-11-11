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  4. 11 Kasım 2019 19:05

Üniversiteli genç helyumla intihar etti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde eğitimini gören 20 yaşındaki Umut T., kafasına poşet geçirip tüpten helyum gazı çekip salarak intihar etti.

Üniversiteli genç helyumla intihar etti
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencisi Umut T. (20), başına poşet geçirip, bantladıktan sonra içine tüpten helyum salarak, yaşamına son verdi.
 
Olay, dün akşam, merkeze bağlı Kepez beldesinde bulunan sitedeki dairede meydana geldi. ÇOMÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı 2'nci sınıf öğrencisi Umut T., iddiaya göre, başına poşet geçirip, bantlayarak, içine de tüpten helyum verdi. Annesi eve gelince Umut T.'yi başında poşetle hareketsiz yatarken buldu.

İNTİHARLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Annenin ihbarıyla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Umut T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucu Umut T.'nin intihar ettiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Umut T.'nin cansız bedeni, otopsi için önce Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nin morguna ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Umut T.'nin, bu yıl ÇOMÜ'de kaydını yenilemediği öğrenilirken, polis ekiplerince intiharla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

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