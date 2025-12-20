Üniversiteli genç kız ölü hayatını kaybetti, erkek arkadaşı serbest...

  1. Anasayfa
Çanakkale'de, erkek arkadaşının evinde hareketsiz halde bulunan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan erkek arkadaşı ise ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Olay, 18 Aralık’ta saat 14.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atıf Kamçıl Sokak’taki bir apartman dairesinde meydana geldi.

İddiaya göre; B.K, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi olan G.Y.'ın hareketsiz halde yattığın fark edip durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede nabzı atmadığı belirlenen G.Y., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

G.Y. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yalçın'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, 39 suç kaydı olduğu bildirilen B.K. gözaltına alındı.

B.K. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

