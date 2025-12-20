Üniversiteli genç kız ölü hayatını kaybetti, erkek arkadaşı serbest...

Altının gerçek bir bileni kuyumcu esnafı 2026 yılı için dudak uçuklatan tahminini açıkladı

Cem Küçük'ten yeni gözaltı iddiası: Saran'dan sonraki yine çok tanınan ismi işaret etti!

İslam Memiş hem altın hem de gümüş için yeni tahminlerini açıklayarak uyardı