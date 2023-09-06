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Üniversiteli genç kızın sır ölümü

Üniversiteli genç kızın sır ölümü
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Sakarya'da 20 yaşındaki Sakarya Üniversitesi öğrencisi genç kızın cansız bedeni evinde bulundu. Genç kızın cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polisi harekete geçiren sır ölüm Sakarya’da meydana geldi. Yakınları, üniversite öğrencisi N.A.’den sabah saatlerinden itibaren haber alamayınca durumu polise haber verdi.

Eve giden polis ekipleri içeri girdiklerinde Akil’i yerde hareketsiz yatarken buldu. Durum, sağlık ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

N.A.’in cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine gönderildi. Akilin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA

Etiketler genç kız üniversite öğrencisi ölüm sır ölüm
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