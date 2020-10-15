Üniversiteli genç kızlara iğrenç tuzak

İstanbul’da, özel bir üniversitenin öğrenci WhatsApp grubunda yaptıkları paylaşımlarda, özel bir kanala çekecekleri filmin yapımında yer almak üzere yönetmen asistanı, sesçi, ışıkçı, kurgu operatörü alacaklarını söyleyerek görüşmeye aldıkları üniversite öğrencisi 15 kızı taciz edip, bekaret sorgulaması yapan ve ardından aldıkları bilgileri ifşa eden şebekenin bir üyesi polis tarafından yakalanıp tutuklandı diğer üyeleri ise aranıyor.

Olay, özel bir üniversitede "Habercilik" öğrencisi olduğunu ifade eden "Kardelen" rumuzlu bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı. Yaptığı paylaşımlarda, özel bir üniversitenin öğrenci WhatsApp grubundan yaptığı paylaşımda, "bir dizi kanalına çekilecek film için yönetmen asistanı, sesçi, kastçı, ışıkçı ve kurgu operatörü alınacaktır" şeklinde ilan veren grup üyesinin yönlendirdiği adrese 15'i kız, 2'si erkek 17 öğrenci başvurdu.

Bağcılar'da bir kafede gerçekleşen görüşmelere giden öğrencilere, set ekibi kurduklarını, pandemiden dolayı ofislerinin kapalı olduğunu, kendilerine 3 hafta eğitim vereceklerini söyleyen şebeke üyeleri, görüşme yaptıkları öğrencilere eğitimlerden "proje gizliliği” gerekçesiyle kimseye bilgi vermemelerini istedi. Görüşmeleri devam ettiren şebekenin ikinci aşamada üniversiteli kızlara yönelik tacize başladığı ileri sürüldü.

Devam eden görüşmelerde "psikanaliz" adı altında kız öğrencilerin özel hayatlarını sorgulayan şebeke üyelerinin, daha sonra durumu sözlü taciz boyutuna taşıdığı ve görüşmeye aldıkları üniversiteli kızlara “Bekaret durumunu” ve ilişkilerini sorarak “Sizi bekaret testine götüreceğiz” dedikleri öne sürüldü.

Şebekenin akıl almaz teklifine itiraz eden genç kızların tepkisi üzerine, projede yönetmen yardımcısı olduğunu iddia eden kişinin yanında bulunan 2 kişiyle görüşmelerin olduğu Bağcılar'daki kafeyi terk ederek kaçmaya çalıştığı ve yaşanan kovalamacada kızlar tarafından yakalanarak polise teslim edildiği öğrenildi. Polisin gözaltına alıp mahkemeye sevk ettiği Ozan Özdemiroğlu isimli şebeke üyesi tutuklanıp cezaevine gönderilirken konuyla ilgili kovuşturma başlatan polis kaçak 2 şebeke üyesinin yakalanması ve şebekenin arka tarafının ortaya çıkarılması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Mağdur öğrencilerin suç duyurusunda bulunup şikayetçi olduğu şebekenin yapılan ilk soruşturmada, öğrencilerin bir kısmından para aldığı da belirlenirken, bir kısmının ise başvuru evrağı adı altında kimlik bilgilerini çaldığı öğrenildi. Sözlü ve fiziki tacize uğradığını ileri süren kız öğrencilerin bir kısmını ise şebeke tarafından özel bilgilerinin alınıp ifşa edildiği ileri sürüldü. Polisin şebekeye yönelik çalışması devam ediyor.

