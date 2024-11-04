  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Üniversiteli genç ölü olarak bulundu

Üniversiteli genç ölü olarak bulundu

Üniversiteli genç ölü olarak bulundu
Güncelleme:

Malatya'da 23 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen bir genç babası tarafından bahçede ölü olarak bulundu.

Olay, saat 18.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ankara Hukuk Fakültesi'nde eğitim gören ve bir süre önce ailesini ziyarete gelen M.U.'dan (23) öğle saatlerinden beri haber alamayan N.U., evlerine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki kayısı bahçesine giderek oğlunu aramaya başladı.

Baba N.U., oğlunu bir ağacın altında başından silahla vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları kontrolde gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 adet tabanca bulurken, M.U.'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İHA

Etiketler Malatya kayıp olarak aranan genç ölü bulundu üniversiteli genç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru açıldı, yarışmacı çekildi Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru açıldı, yarışmacı çekildi Trabzon'da gol yağmurunun kazananı Fenerbahçe oldu Trabzon'da gol yağmurunun kazananı Fenerbahçe oldu MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu Acun Ilıcalı'dan maç sonrası dikkat çeken çıkış Acun Ilıcalı'dan maç sonrası dikkat çeken çıkış Trabzonspor Başkanı Doğan'dan olay olacak açıklama Trabzonspor Başkanı Doğan'dan olay olacak açıklama Mourinho'dan maç sonrası olay açıklamalar Mourinho'dan maç sonrası olay açıklamalar Şenol Güneş'ten Fenerbahçelileri kızdıracak açıklamalar Şenol Güneş'ten Fenerbahçelileri kızdıracak açıklamalar Irak'ta deprem; Türkiye'den de hissedildi Irak'ta deprem; Türkiye'den de hissedildi Önce yağmur, sonra kar, ardından da yaz geliyor! Önce yağmur, sonra kar, ardından da yaz geliyor! ''CHP DEM'leniyor'' demişti; kesin ihracı istendi ''CHP DEM'leniyor'' demişti; kesin ihracı istendi
Özel ''Kürtlere devlet vaadediyorum'' demişti, CHP'nin yol haritası belli oldu Özel ''Kürtlere devlet vaadediyorum'' demişti, CHP'nin yol haritası belli oldu İstanbul'da yük gemisine İsrail'e protesto baskını İstanbul'da yük gemisine İsrail'e protesto baskını