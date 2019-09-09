Üniversiteli gencin katil zanlısı ''iyi hal''den izin almış

Cinayet şüphelileri dün saklandıkları adreslerde yakalanarak Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 27 yaşındaki Emra Y.'ın 2014 yılında 'Tehdit ve gasp' suçundan tutuklanarak cezaevine girdiği 2016 yılında ise Kırklareli Açık Cezaevi'ne yollandığı öğrenildi. Cezaevindeki 'iyi hali' sebebiyle Emra Y.'a 2 Eylül'de izin verildiği kaydedildi. Emra Y.'ın 15 suçtan kaydının bulunduğu belirtildi.

27 yaşındaki Erhan K.'ın ise 2019 yılı başında 'Gasp' suçundan cezasını yatarak tahliye olduğu öğrenildi. Erhan K.'ın da 10 suçtan kaydının olduğu ifade edildi.

Halit Ayar arkadaşları Mustafa Sinan N. ve Tolga O. ile birlikte oturduğu İstiklal Caddesi Tünel tramvay durağında para isteyen kişilere olumsuz yanıt verince bıçaklı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonucu Ayar hayatını kaybederken arkadaşı ise yaralanmıştı. Ayar, dün düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

İstiklal Caddesi'nde Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli yağmaya teşebbüs ve kasten öldürme suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeyte sevk edildi.

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