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  4. 12 Ocak 2020 16:49

Üniversiteli Gülistan 8 gündür kayıp

Tunceli'de geçen pazar gününden bu yana kayıp olan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları, 8'inci gününde devam ediyor.

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Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 8 gün önce çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi Tunceli'ye gelerek, polise başvurup kızları Gülistan'a ulaşamadıklarını bildirdi. Doku ailesinin başvurusu üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülistan için arama çalışması başlattı.



Gülistan'ın son olarak görüldüğü Uzunçayır Barajı Gölü Dinar Köprüsü'nden suya düşmüş olabileceği ihtimalini değerlendiren ekipler, çalışmalarını bu alana kaydırdı. Arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen Sualtı Arama Kurtarma Timi ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, AFAD, polis ve jandarma ekipleri katılıyor.



Uzaktan Kumandalı Sualtı Tespit Cihazı (ROV) ile dip taraması yapılırken, karada da eğitimli köpeklerle arama çalışmaları sürüyor.



DHA

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