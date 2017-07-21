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  4. 21 Temmuz 2017 22:09

Üniversitelilerden korkunç haber

Kayseri'de bir kavşakta park edilmiş TIR'a arkadan hızla çarpan otomobilde bulunan 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Üniversitelilerden korkunç haber
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Kayseri’nin Kocasinan İlçesi Kuzey Çevre yolu Oymaağaç kavşağında  park edilmiş TIR’a arkadan hızla çarpan otomobilde bulunan 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kayseri çevre yolunda saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, 38 ZU 010 plakalı otomobil, yol kenarında park etmiş Azeri sürücü Raim Bedelov yönetimindeki 90-JO-998 plakalı TIR’ın dorsesine iddiaya göre arkadan hızla çarptı.

Kazada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve kanal İdaresi (KASKİ) tesislerinde staj yaptıkları belirtilen Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Meslek yüksek Okulu öğrencisi 4 genç yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

TIR ŞOFÖRÜNE GÖZALTI

Yaralılar, 112 ambulanslarıyla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kuzey Çevre yolunda trafik bir süre aksadı.

Gözaltına alınan TIR şoförü, levhalara bakarak gideceği yönü bulmak için durduğu sırada, arkadan gelen aracın hızla dorsesine çarptığını söyledi.

İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kazada, otomobildeki Cenk Yoldaş, Sabri Ocak, Ömer Faruk Beyaz ve Ahmet Aslımtürk olay yerinde öldü.  

Ağır yaralanan sürücü Çetiner ve Muhammet Tatlı, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

DHA

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