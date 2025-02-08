Ünlü astrolog Hilal Saraç gözaltına alındı

Ünlü astrolog Hilal Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan ünlü astrolog Hilal Saraç gözaltına alındığını duyurdu.

Saraç’ın neden gözaltına alındığına dair bir bilgi bulunmazken 6 Şubat’ta yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığı ileri sürüldü.

Saraç, önceki gün hastaneye kaldırılarak kalp kapakçık değişikliği ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında "ben ülkenin en iyi medikal astoloğuysam ki öyleyim" diyerek yaptığı paylaşımlarla gündem olmuştu.