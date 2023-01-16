Ünlü şarkıcı eski sevgilisini öldürüp ormana gömdü

İstanbul'da ormanlık alanda bir kişiye ait cansız beden buldu. Polis yaptığı araştırmada cansız bedeninin kimliğini tespit ederken öldürülen kişinin model ve şarkıcı olan eski sevgilisinin sosyal medya paylaşımlarını inceleyen ekipler, ünlü şarkıcıyı gözaltına aldı.

Ünlü Model ve şarkıcı S.Ç., defalarca barışmak için kapısına gelen eski erkek arkadaşını öldürdü. Eski sevgilisinin cesedinden kurtulmak için babasından da yardım isteyen S.Ç. cansız bedeni ormanlık alana götürüp gömdü.

S.Ç. ile birlikteliği olan S.S. ayrılmalarına rağmen S.Ç.'in peşini bırakmadı. İddiaya göre her seferinde genç kadının kapısına dayanan S.S.' barışmak istedi. Genç kadın ise her seferinde reddetti.

Kanal D Haber'in haberine göre eski sevgili son defa eve geldiğinde bu sefer S.Ç., onu içeri aldı. İkili konuşmaya başladı ama konuşma uzun sürmedi. Tartışmaya dönen konuşmada S.Ç., sandalyenin kırık demir bacağını aldı ve eski sevgilisine defalarca vurdu.

Talihsiz adam oracıkta hayatını kaybederken genç kadın babasından da yardım istedi. Baba ile kızı elleri ve ayakları bağlanmış cesedi ormanlık alana götürdü.

Cesedi mantar toplayan bir aile bularak jandarmaya haber verdi.

"HAYATINI KAYBEDİNCE BABAMDAN YARDIM İSTEDİM"

S.Ç.'nin sosyal medya hesaplarından maktulü tehdit ettiği üzerine bulgular elde eden ve kaldığı evde uyuşturucu bulan ekipler S.Ç.'yi gözaltına aldı. S.Ç.'nin ifadesinde eski erkek arkadaşı S.S. ile ayrıldıklarını, ancak kendisini rahatsız etmeye devam ettiğinden aralarında çıkan kavgada öldürdüğünü, sonra cesedi babası ile birlikte Sancaktepe'de ormanlık alana bıraktıklarını itiraf etti. Ç.'nin ifadesinde, "Tartışmanın büyümesi üzerine sandalyenin kırık demir bacağıyla defalarca vurdum . Hayatını kaybedince babamdan yardım istedim. Elleri ve ayakları bağlanmış cesedi ormanlık alana götürerek gömdük" dediği öğrenildi.

S.Ç. ve babası çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.