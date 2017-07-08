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  4. 08 Temmuz 2017 12:29

Ünlü sunucu arkadaşını vurdu !

Flash TV ünlü haber sunucusu silahla arkadaşını vurdu.

Ünlü sunucu arkadaşını vurdu !
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Flash TV'nin ünlü haber sunucusu Gökhan Taşkın, Beyoğlu'nda sabaha karşı eğlence çıkışı arkadaşını topuğundan silahla vurdu. Gözaltına alınan Taşkın ilk ifadesinde, "sarhoştum kazayla oldu" dedi.

Canlı yayında yaptığı ilginç çıkışlarıyla bilinen Taşkın, başörtüsü tartışmaları nedeniyle canlı yayında başörtüsü takmış, eski ABD Başkanı Obama'nın Türkiye ziyaretinde ise yüzünü siyaha boyayarak Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Hürriyet

gökhan taşkın , flash tv , beyoğlu , sunucu