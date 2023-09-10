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Ünlü vücut geliştirmeci ölü olarak bulundu

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Ünlü antrenör ve vücut geliştirme sporcusu A.H., Kavacık'ta kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Ünlü antrenör ve vücut geliştirme sporcusu A.H., Kavacık'ta kaldığı otel odasında ölü bulundu. Antrenörün odasında bulunanlar ise dikkat çekti. Kamera kayıtları incelense de yaşanan olayın perde arkası aralanmadı. A.H.'nun esas ölüm nedeni otopsi sonrasında netleşecek.

İstanbul’da kaldığı otel odasında ölü bulunan vücut geliştirme sporcusu antrenör A.H., Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

Sosyal medyada popüler olan vücut geliştirme sporcusu A.H., İstanbul’un Beykoz ilçesinde konakladığı otelde ölü bulunmuştu. A.H., bugün Ankara’da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine antrenörün yakınları ve aile fertleri katıldı.

A.H.’nun ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

İHA

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