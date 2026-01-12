  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3 isim tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3 isim tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3 isim tutuklandı
Güncelleme:

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 7 isimden 3'ünün tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ‘Uyuşturucu’ ve ‘Fuhuş’ soruşturması kapsamında 6 işletmeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 1 işletmede arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit ve kullanım sorması kalan maddeler, kokain, esrar, hap, hassas terazi ile mermi ele geçirildi. Soruşturma kapsamında ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’, ‘Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak’ ve ‘Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarından 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında, oyuncu Can Yaman ve Selen Görgüzel'in de olduğu öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayşe T., Ayşe S. ve Ceren A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Selen Görgüzel, Nilüfer B.T., Burak F.Y. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Öte yandan oyuncu Can Yaman ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu: Can Yaman ve Selen Görgüzel gözaltında!Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu: Can Yaman ve Selen Görgüzel gözaltında!Haber

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden biriydi... Baştan aşağı yenilendi!
Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden biriydi... Baştan aşağı yenilendi!
''Z Kuşağı''nın muhalefetteki en beğendiği siyasetçi anketinin sonuçları açıklandı
''Z Kuşağı''nın muhalefetteki en beğendiği siyasetçi anketinin sonuçları açıklandı
Antalya'da 2 gencin keşif için girdiği mağarada buldukları şeyi görenler gözlerine inanamadı
Antalya'da 2 gencin keşif için girdiği mağarada buldukları şeyi görenler gözlerine inanamadı
Sibel Taşçıoğlu'ndan aylar sonra gelen Kızılcık Şerbeti ve Feyza Civelek itirafı
Sibel Taşçıoğlu'ndan aylar sonra gelen Kızılcık Şerbeti ve Feyza Civelek itirafı
ATM'den para çekme ve yatırma limitleri güncellendi
ATM'den para çekme ve yatırma limitleri güncellendi
Emekliye maaş promosyonunda 2026 yılında en yüksek promosyonu veren banka değişti!
Emekliye maaş promosyonunda 2026 yılında en yüksek promosyonu veren banka değişti!
Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar ''Messi'' yerine ''Yumurta'' dedi; 450 bin TL kaybetti!
Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar ''Messi'' yerine ''Yumurta'' dedi; 450 bin TL kaybetti!
Yeni haftanın hava durumu: Hava buz kesecek; kar yağışı günlerce sürecek!
Yeni haftanın hava durumu: Hava buz kesecek; kar yağışı günlerce sürecek!
Etiketler can yaman selen görgüzel uyuşturucu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sibel Taşçıoğlu'ndan aylar sonra gelen Kızılcık Şerbeti ve Feyza Civelek itirafı Sibel Taşçıoğlu'ndan aylar sonra gelen Kızılcık Şerbeti ve Feyza Civelek itirafı ''Z Kuşağı''nın muhalefetteki en beğendiği siyasetçi anketinin sonuçları açıklandı ''Z Kuşağı''nın muhalefetteki en beğendiği siyasetçi anketinin sonuçları açıklandı Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden biriydi... Baştan aşağı yenilendi! Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden biriydi... Baştan aşağı yenilendi! Aile boyu kan donduran vahşet: Karı koca yaşlı kadını öldürüp, cesedini yakıp, cenazesinde ağlamış! Aile boyu kan donduran vahşet: Karı koca yaşlı kadını öldürüp, cesedini yakıp, cenazesinde ağlamış! ATM'den para çekme ve yatırma limitleri güncellendi ATM'den para çekme ve yatırma limitleri güncellendi Bir ilimizde kesinleşti; 4 ilimizde umut var! ''Sızıntı'' doğal ham petrol çıktı! Bir ilimizde kesinleşti; 4 ilimizde umut var! ''Sızıntı'' doğal ham petrol çıktı! Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar ''Messi'' yerine ''Yumurta'' dedi; 450 bin TL kaybetti! Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar ''Messi'' yerine ''Yumurta'' dedi; 450 bin TL kaybetti! Türk tiyatrosunun efsane ismi yaşamını yitirdi Türk tiyatrosunun efsane ismi yaşamını yitirdi Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yolsuzluk soruşturması Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yolsuzluk soruşturması En düşük emekli maaşı teklifinde patronları ve kamu çalışanlarını ilgilendiren 2 düzenleme yer aldı En düşük emekli maaşı teklifinde patronları ve kamu çalışanlarını ilgilendiren 2 düzenleme yer aldı
Kuyumcudan 6 kilo altın ve 1 milyon TL para çalan hırsızdan ''pes'' dedirten savunma! Kuyumcudan 6 kilo altın ve 1 milyon TL para çalan hırsızdan ''pes'' dedirten savunma! Antalya'da 2 gencin keşif için girdiği mağarada buldukları şeyi görenler gözlerine inanamadı Antalya'da 2 gencin keşif için girdiği mağarada buldukları şeyi görenler gözlerine inanamadı Emeklilerin canını en çok yakacak hesaplama: 100 bin TL maaşınız olabilirdi! Emeklilerin canını en çok yakacak hesaplama: 100 bin TL maaşınız olabilirdi! Emekliye maaş promosyonunda 2026 yılında en yüksek promosyonu veren banka değişti! Emekliye maaş promosyonunda 2026 yılında en yüksek promosyonu veren banka değişti! Hadise'nin İran paylaşımına Fulya Öztürk tepki gösterdi Hadise'nin İran paylaşımına Fulya Öztürk tepki gösterdi Köfteci Yusuf'un yeni işi şaşırttı! 500 milyon TL'lik yatırım hamlesi Köfteci Yusuf'un yeni işi şaşırttı! 500 milyon TL'lik yatırım hamlesi Eğitime kar molası: İşte 13 Ocak Salı günü okulların tatil edildiği iller Eğitime kar molası: İşte 13 Ocak Salı günü okulların tatil edildiği iller Dünya'daki ''Antik Uzaylılar''ın babasını kaybettik! Dünya'daki ''Antik Uzaylılar''ın babasını kaybettik! Türk tiyatrosunun çınarı Haldun Dormen'den kötü haber Türk tiyatrosunun çınarı Haldun Dormen'den kötü haber Yeni haftanın hava durumu: Hava buz kesecek; kar yağışı günlerce sürecek! Yeni haftanın hava durumu: Hava buz kesecek; kar yağışı günlerce sürecek!