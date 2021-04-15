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Urfa Kalesi'nde erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa'da bulunan tarihi Urfa Kalesi'nin eteğinde henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

Şanlıurfa güne kimliği belirlenemeyen bir cesetle başladı. Eyyübiye ilçesindeki Balıklıgöl platosunda yer alan tarihi Urfa Kalesi eteğinde kanlar içerisinde yerde yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 30-35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Çevrede önlem alan polis, hayatını kaybeden kişinin ölüm nedenini ve kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonrası ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler Urfa Kalesi şanlıurfa
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