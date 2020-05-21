SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 4 BİN 249'A YÜKSELDİ
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 21 Mayıs 2020 18:49

Uşak'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen ekiplerin yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Uşak'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Banaz ilçesine bağlı Kiraz mevkiisinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ekipler 5 arazöz, 3 ilk müdahele aracı ve su tankeriyle karadan müdahele ederken, havadan söndürme helikopteriyle de çalışmalara destek verildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak üzere olduğu öğrenilirken, yangının 2 dekarlık alana yayıldığı bildirildi. Banaz jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle çalışma başlattı. Söndürme çalışmaları ise sürüyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
yangın , uşak , orman yangın
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM