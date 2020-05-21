Uşak'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Banaz ilçesine bağlı Kiraz mevkiisinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ekipler 5 arazöz, 3 ilk müdahele aracı ve su tankeriyle karadan müdahele ederken, havadan söndürme helikopteriyle de çalışmalara destek verildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak üzere olduğu öğrenilirken, yangının 2 dekarlık alana yayıldığı bildirildi. Banaz jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle çalışma başlattı. Söndürme çalışmaları ise sürüyor.