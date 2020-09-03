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  4. 03 Eylül 2020 22:33

Uşak'ta orman yangını! İki mahalle tahliye edilecek

Uşak’ta, öğlen saatlerinde başlayan orman yangını, kontrol altına alınamazken iki mahallenin tahliye edileceği öğrenildi.

Uşak'ta orman yangını! İki mahalle tahliye edilecek
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Uşak’ın Ciğerdede Köyü'nde öğlen 14.30’da başlayan yangın 6 saattir kontrol altına alınamadı.

Henüz çıkış nedeni belli olmayan yangında 4 helikopter, 30 arazöz, 5 iş makinesi ve yaklaşık olarak 120 personel yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLECEK
20 hektar alandan fazla alanın yandığı tahmin edilen yangında, yangının daha da büyümesi halinde Ciğerdede Köyü'ne bağlı Pıhtılar ve Hacıimam Malalleleri’nin tahliye edileceği öğrenildi.

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