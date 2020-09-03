Uşak'ta orman yangını! İki mahalle tahliye edilecek

Uşak’ın Ciğerdede Köyü'nde öğlen 14.30’da başlayan yangın 6 saattir kontrol altına alınamadı.

Henüz çıkış nedeni belli olmayan yangında 4 helikopter, 30 arazöz, 5 iş makinesi ve yaklaşık olarak 120 personel yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLECEK

20 hektar alandan fazla alanın yandığı tahmin edilen yangında, yangının daha da büyümesi halinde Ciğerdede Köyü'ne bağlı Pıhtılar ve Hacıimam Malalleleri’nin tahliye edileceği öğrenildi.