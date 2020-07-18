Üst geçidin altında ceset bulundu

Kahramanlar Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında Metro Hilal Durağı Üst Geçit Köprüsü'nün altından geçen vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan kişiyi görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bu kişinin öldüğü belirlendi. 50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Savcının incelemesinin ardından cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğu araştırılıyor.







