Üst üste ikinci acı haber: Okulda fenalaşan 13 yaşındaki Baran hayatını kaybetti

Güncelleme:

Trabzon'un Of ilçesinde okulda fenalaşan 13 yaşındaki öğrenci, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Dün de Malatya'da 12 yaşındaki bir öğrenci kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Olay, dün öğle saatlerinde Pınaraltı Mahallesi’nde bulunan Pınaraltı Ortaokulu’nda meydana geldi. 8’inci sınıf öğrencisi Baran Y., sınıfta fenalaştı. Okula gelen ekipler tarafından müdahale edilen öğrenci, ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne ardından Trabzon Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan öğrenci, hayatını kaybetti. Baran'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Van’a gönderilmek üzere yola çıktı.

TAZİYE MESAJI

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, bir taziye mesajı yayımladı. Sosyal medyada yer alan mesajda, "İlçemiz Pınaraltı Mahallesi’nde bulunan Pınaraltı Ortaokulu 8/A sınıfı öğrencisi Baran Y. adlı öğrencimizin ani ölümü hepimizi derinden üzdü. Yavrumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve eğitim camiamıza sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

DÜN DE BİR ÖĞRENCİ KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Dün de Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Kemal Özalper Ortaokulu'nda kalp krizi geçiren 12 yaşındaki öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 

DHA

